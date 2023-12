В ТиНАО построили новый газопровод длиной 22 километра

Source: MIL-OSI Russian Language News

Новый газопровод длиной 22 километра врезали в действующий участок газовой сети, пролегающей в поселениях Первомайском и Михайлово-Ярцевском.

«Открытие нового газопровода — важный этап строительства энергетического скелета округов и перспектива подключения новых абонентов. Столичные газовики выполнили масштабный комплекс работ, который рассчитан в первую очередь на совершенствование всей газовой системы Троицкого и Новомосковского административных округов. Это напрямую влияет на повышение инвестиционной привлекательности и учитывает перспективы развития территорий», — рассказал руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Вячеслав Торсунов.

Газопровод выполнен из высококачественных полиэтиленовых труб отечественного производства, которые устойчивы к любым погодным условиям и не подвержены коррозии. Специалисты АО «Мосгаз» начали строить газопровод осенью 2021 года. Благодаря закрытым методам реконструкции специалисты работали без перекрытия движения транспорта и вмешательства в экосистему территории, несмотря на наличие оживленных автомагистралей и водоемов.

Работы проводились под контролем управлений капитального строительства, технадзора и центральной диспетчерской. При этом потребителей газа не отключали от сети.

