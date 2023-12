В России впервые статус «Национальный туристический маршрут» присвоен проекту для людей с особенностями здоровья

Source: MIL-OSI Russian Language News

Экспертный совет при Минэкономразвития России присвоил статус национальных маршрутам Калининградской области, Мурманской области, Камчатского края и Удмуртии. Впервые статус национального получил маршрут Калининградской области, который объединяет достопримечательности с доступной средой.

«Главная задача национальных туристических маршрутов – привлечь больше туристов в регион, сделать территорию более узнаваемой на федеральном уровне. Такие маршруты проходят по самым красивым местам нашей страны и позволяют туристам познакомиться с ее культурно-историческими, этнографическими и гастрономическими особенностями. Это также показатель качественного развития туризма в конкретных субъектах. Во многом такие маршруты развиваются благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» – регионы могут получить поддержку на обустройство их инфраструктуры. Кроме того, наличие такого маршрута даст дополнительные возможности субъекту при распределении единой субсидии на туризм в рамках национального проекта», – прокомментировал заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

На заседании Экспертного совета Калининградская область презентовала маршрут «Путешествие мечты», который адаптирован для лиц с ограниченными возможностями здоровья и включает знаковые достопримечательности Балтийского региона с доступной средой. В нём более десяти объектов показа и посещения. Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак отметил, что создала маршрут социальный предприниматель Светлана Нигматуллина.

«Проекту уже шесть лет, и он пользуется огромной популярностью. Люди с особенностями здоровья путешествуют и открывают для себя самый западный регион России. В туре принимают участие люди, которые передвигаются на инвалидных колясках, которые имеют нарушение слуха и зрения, ДЦП. Но программа продумана так, чтобы каждому участнику было комфортно. Гости посещают и наиболее популярные места – такие как Кафедральный собор и Куршская коса – и более экзотические. Например, в программу включены сплав на байдарке (или прогулка на прогулочном судне – лаваходе), посещение замка Тапиау, поселка Железнодорожного и города Правдинска. Больше четырех тысяч путешественников с инвалидностью уже оценили удобство, продуманность маршрута «Путешествия мечты». Гости приезжают из большинства регионов нашей страны», – сказал Андрей Ермак.

Мурманская область презентовала Арктический маршрут «От Баренцева до Белого», знакомящий с красотами Хибин, а также Баренцева и Белого морей. В маршруте отражена культура и быт жителей поморских деревень. Маршрут дает наиболее полное представление о Кольском полуострове, включает посещение наиболее популярных достопримечательностей региона, имеет глубокое историческое наполнение и дает возможность увидеть разнообразие природных зон. В числе точек посещения – Мурманск, Териберка, Кировск и Кандалакша.

Камчатский край представил туристический маршрут «Камчатка – здесь начинается Россия», который включает морские прогулки и осмотр Бухты Тихая, знаменитой скалы Чертов Палец и кекуров Три брата, знакомит с Петропавловском-Камчатским, приглашает на эксклюзивную гастроэкскурсию. В программе также трекинговый поход на вершину горы Верблюд, откуда открывается панорамный вид на окружающие вулканы.

«Наш регион – второй в ДВФО, обладающий маршрутом в статусе «национальный». Национальный туристический маршрут не только будет способствовать развитию туризма в регионе, но и привлечет внимание путешественников со всей России к Дальнему Востоку. Национальные туристические маршруты делают туризм доступнее, а услуги индустрии выводят на новый качественный уровень. Камчатский нацмаршрут «Здесь начинается Россия» объединяет самые популярные туристические локации края. Шестидневное путешествие организовано таким образом, чтобы предоставить туристу возможность познакомиться с природой, историей, культурой и гастрономией полуострова, посетив основные точки притяжения полуострова, а тематика маршрута имеет экологическую направленность» – рассказал министр туризма Камчатского края Владимир Русанов.

Удмуртская Республика представила маршрут «Влюбиться в Удмуртию», программа которого насыщена дегустациями блюд аутентичной кухни Удмуртии, а туристам предлагаются мастер-классы по приготовлению пельменей и национальных блюд. В программе также посещение музея-усадьбы Петра Ильича Чайковского в городе Воткинске и музейно-выставочного комплекса им. Михаила Калашникова в Ижевске.

«Мы видим в развитии туристической отрасли точки роста для предпринимательства, развития территории, повышения узнаваемости брендов Удмуртии. Наш турмаршрут «Влюбиться в Удмуртию» дает возможность за 3 дня глубоко погрузиться в историю и культуру края. Он охватывает все главные туристические бренды республики: Удмуртия – оборонный щит России, родина Петра Ильича Чайковского, край с удивительной завораживающей этникой, земля невероятно красивой природы и гостеприимных людей», – отметила первый заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики Ольга Абрамова.

«Заседание Экспертного совета в этот раз показало весь масштаб национальных туристических маршрутов, потому что на одном заседании статус национального был присвоен маршрутам от Калининграда до Камчатки, и в каждом случае это эксклюзив и своя уникальная история. Например, впервые был представлен маршрут для людей с ограниченными возможностями здоровья. Мы надеемся, что этот проект будет масштабироваться, и такой маршрут будет не только в Калининградской области, но и в других регионах России. В случае с Камчаткой удалось сформировать очень интересный маршрут по привлекательной цене, поскольку, как отмечают представители Камчатского края, специально для туристов, путешествующих по национальному туристическому маршруту, будут специальные цены в некоторых музеях и при посещении особо охраняемых территорий», – подвела итог Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России, сопредседатель Экспертного совета Майя Ломидзе.

