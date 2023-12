В Политехе прошёл второй Открытый лекторий по физике

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

8 декабря в Политехе прошёл второй в этом учебном году Открытый лекторий по физике. Лекция была посвящена разделу «Термодинамика».

На втором Открытом лектории в этом учебном году участники увидели механизмы действия Броуновского движения, процессы внутреннего трения в воздухе и диффузии аммиака в воздухе, зависимость теплопроводности воздуха от давления, изотермическое сжатие углекислого газа, процесс перехода серного эфира через критическое состояние, влияние давления на температуру плавления льда, а также опыты с жидким азотом. Занятия для школьников проводят доктор физико-математических наук, профессор кафедры физики Вадим Иванов, учебный мастер кафедры Елена Петрова и инженер кафедры Наталья Ахиярова.

Открытый лекторий «За границами школьного курса физики» проводится для раскрытия наиболее важных физических понятий, явлений, закономерностей, на изучение которых в школе отводится недостаточное количество часов в учебной программе 10-11 классов. На лекции могут присутствовать как учителя физики со своими классами, так и все желающие школьники. Старшеклассникам демонстрируются физические эксперименты и опыты, которые ребята в данный момент проходят в школе — после этого материал, показанный в Политехническом университете, самостоятельно изучается и обсуждается в классе вместе с учителями на уроках физики.

Об открытом лектории я узнала от нашей учительницы по физике. Я была на первом занятии, оно мне очень понравилось. Несмотря на то, что я не буду сдавать физику на ЕГЭ, показанные эксперименты помогли мне лучше понимать различные физические явления. Преподаватели объясняют материал также и на простых предметах, которые есть у каждого дома, поэтому информация усваивается лучше , — поделилась впечатлениями ученица 10 класса гимназии № 159 Анфиса Силуянова.

В рамках лектория планируется еще два занятия по темам «Оптика» и «Электрические и магнитные явления», которые пройдут в следующем учебном полугодии.

Лекторий важен не только для профориентации и погружения школьников в студенческую жизнь, знакомства с университетом, но и для повышения их мотивации к изучению физики. Это способствует развитию инженерного образования. Радует, что многие учителя ответственно подходят к мероприятию и постоянно в нём участвуют , — отметил главный специалист по взаимодействию со школами Центра по работе с абитуриентами СПбПУ Георгий Школьник.

