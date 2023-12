В Политехе обучаются студенты РГПУ Герцена

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Политехническом университете проводятся занятия для студентов РГПУ им. А. И. Герцена по дисциплине «Использование ресурсов дополнительного образования». На протяжении этого семестра студенты 4 курса института физики по направлению «Педагогическое образование» посещают физические лаборатории СПбПУ, слушают лекции и работают на занятиях, а также проводят физические эксперименты.

В феврале этого года между Российским государственным педагогическим университетом им. А. И. Герцена и Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого было подписано соглашение о сотрудничестве в образовательной, научно-технической, инновационной, культурно-просветительской сферах.

Первым шагом взаимодействия в образовательной деятельности стало участие Политеха в реализации образовательной программы по подготовке учителей физики.

В 2023-2024 учебном году РГПУ им. А. И. Герцена запустил реализацию своей образовательной программы «Физическое образование» с использованием сетевой формы, где СПбПУ организует и проводит занятия на территории своего кампуса по модулю углубленного изучения основ физики.

Участие Политехнического университета в реализации данной образовательной программы способствует получению более углубленных знаний и профильных компетенции в области физики для будущих учителей, в том числе за счёт использования материальной базы.

Студенты РГПУ им. А. И. Герцена на протяжении этого семестра посещают физические лаборатории Политеха, также для них проводятся занятия в рамках виртуальной лаборатории, где ребята могут проводить физические эксперименты в дистанционном формате.

В Политехе мы выполняем лабораторные работы на современном оборудовании, которого нет в нашем университете. Преподаватели высококомпетентные, понятно объясняют, делятся новыми для нас знаниями, иными методиками преподавания. Очень впечатлил Музей истории СПбПУ, я никогда бы не подумал, что было такое масштабное строительство вашего вуза. Когда я буду работать в школе, надеюсь сотрудничать с Политехом, например, приводить в ваш музей учеников. Уверен, что такие экскурсии помогут школьникам заинтересоваться техническими специальностями и даже поступить в ваш вуз , — поделился студент Владимир Бесчастнов.

Владимир не впервые оказался в Политехе. Он уже посещал концерты в Белом зале, где выступала его сестра. Одногруппница Владимира Ирина Хасанова тоже давно знакома с Политехом. В 9 классе девушка участвовала в олимпиаде, которая проводилась в вузе.

Политех покорил меня своим масштабом, красотой. Я рада, что удалось снова здесь оказаться. Мне очень понравился Музей истории СПбПУ. В нашем университете я занимаюсь музеем физики, поэтому взяла на вооружение некоторые моменты обустройства вашего музея. Меня поразило, что у каждого преподавателя Политеха есть свой учебник или методические разработки. Благодаря этому учащимся намного удобнее воспринимать материал на лекциях. Мы много узнали о программах сотрудничества университета со школами. Мне как будущему учителю это очень важно. Учеников, увлеченных физикой, можно будет приводить на экскурсии и занятия в Политех , — рассказала Ирина Хасанова.

Помимо экскурсии по музею и вузу, ребятам провели «Физическое шоу» со зрелищными опытами по механике, молекулярной физике, электричестве, магнетизму и оптике. Особенно впечатлила студентов катушка Тесла.

Сотрудничество между СПбПУ и РГПУ очень важно, так как даёт возможность студентам посмотреть, как ведётся обучение физики не только в педагогическом вузе, но и в одном из ведущих технических вузов страны. Наши студенты — будущие учителя, они смогут рассказать школьникам, что такое политехническое обучение, основываясь на собственном опыте. Мы смогли пронаблюдать некоторые особенности методики занятий. В решении задач есть нестандартные подходы. Студенты Политеха воспринимают все формулы на слух, у нас же решение сопровождается записями на доске. Преподаватели вашего вуза ставят учащимся задачу быть максимально активными, а не просто переписывать с доски. Мы надеемся на продолжение сотрудничества с Политехом , — отметил доцент кафедры методики обучения физики института физики РГПУ им. Герцена Алексей Тюканов.

