В ГУУ расскажут о том, как создать свое дело

12 декабря в 15:30 в Государственном университете управления в рамках серии бизнес-тренингов пройдет «StartUp Mastermind Создание своего дела».

К участию приглашаются ученики 10-11 классов и представители образовательных организаций.

Мероприятие является частью проекта «Предпринимательский класс в московской школе».

Эксперты расскажут о том, что нужно знать, начиная своё дело, в чем плюсы конкуренции, как не сдаваться в случае неприятностей и как избежать эйфории в случае успеха. А также раскроют секреты, о которых вы даже не догадываетесь, пока не перейдете от теории к практике.

Приглашенные спикеры:

предприниматель, эксперт по видеомаркетингу, основатель digital-агентства по Видеомаркетингу, автор двух бестселлеров «Всегда при деньгах» и «Код YouTube» Павел Багрянцев

советник CEO, бизнес-наставник Мария Рыбина

На встрече можно задать любые вопросы и получить обратную связь на свои идеи.

Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация.

Возьмите с собой документ, удостоверяющий личность, для прохода на территорию университета.

Напомним, что Государственный университет управления вошёл в число 12 столичных вузов, в которых в 2023/2024 учебном году будет реализовываться проект профессионального образования «Предпринимательский класс в московской школе».

