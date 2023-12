Выступление ректора МГУ В.А. Садовничего на Общем собрании РАН

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Lomonosov Moscow State University – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова –

12 декабря в рамках Общего собрания Российской академии наук президент Российского Союза ректоров, ректор Московского университета академик В.А. Садовничий выступил с докладом «Российские университеты как ключевой элемент подготовки кадров для обеспечения технологического суверенитета страны».

Представляя ключевую общественную организацию ректорского корпуса и университетского сообщества, Виктор Антонович подверг глубокому анализу состояние кадрового обеспечения российской экономики, особенно ее высокотехнологиченых отраслей. «В августе 2023 года около 60% российских предприятий заявляли о кадровом дефиците, касающемся, в основном, высококвалифицированных специалистов в высокотехнологичных сферах производства. 80% российских предприятий сообщили о проблемах при найме новых сотрудников, – отметил В.А. Садовничий. – Также постепенно сокращается число исследователей, занятых в НИОКР, в то время как у лидирующих держав этот показатель растёт ускоренными темпами. Затраты на НИОКР в нашей стране растут, но их объёма по-прежнему недостаточно».

Он выразил общее мнение вузовского сообщества, сказав, что в этих условиях на отечественную высшую школу ложится особая ответственность. «Университеты в России всегда были и продолжают оставаться опорой государства. Стабильно развивающаяся система образования, её высокое качество и конкурентоспособность, готовность ответить на большие вызовы – важный фактор в обеспечении национальной безопасности страны», – подчеркнул президент РСР, объединяющего в настоящее время в своих рядах более шестисот высших учебных заведений страны.

В.А. Садовничий представил членам академии самую актуальную информацию о структуре российской высшей школы, в рамках которой подготовку по программам высшего образования осуществляют 722 вуза, а подготовку кадров высшей квалификации – 556 вузов. В их числе и 2 университета с особым статусом (Московский и Санкт-Петербургский), 10 федеральных университетов, 29 национальных исследовательских университетов, 33 опорных университета.

По данным на 2022 год в структуре подготовки кадров преобладают экономисты и управленцы (160 тысяч), а также юристы (89 тысяч). Специалистов с математическим и естественнонаучным образованием в этом году выпущено 36 тысяч человек, еще столько же –профессионалов в области информатики и вычислительной техники. По словам В.А. Садовничего, такое соотношение, в свете главного вопроса, вынесенного на обсуждение Общего собрания Академии наук, вряд ли может быть признано оптимальным.

Неоптимальна и внутренняя «архитектура» образовательных программ. Если в 2000 году около 90% выпускников российских вузов оканчивали программы специалитета и 10% – программы бакалавриата, то через 20 лет у нас было уже 67% выпускников бакалавриата, 20% – магистратуры и только 13% – специалитета. Это стало следствием присоединения России к так называемому Болонскому процессу и привело к снижению уровня фундаментального образования.

Виктор Антонович напомнил, что в 2023 году в Послании Президента Федеральному Собранию была поставлена задача совершенствования системы уровней высшего образования и начался пилотный проект, в котором участвуют пять российских вузов. По его словам, безусловно, необходимо обсудить итоги этого проекта, но уже сегодня можно наметить ряд направлений работы в этой сфере.

Академик В.А. Садовничий предложил ряд принципиальных подходов к подготовке кадров, призванной надежно обеспечить технологический суверенитет страны. Это: 1) фундаментальность образования, особенно математического, в сочетании с гибким подходом к образовательному процессу, 2) междисциплинарность, 3) подготовка профильных специалистов в области информационных технологий и искусственного интеллекта, 4) расширение цифровых компетенций для непрофильных специальностей, 5) развитие фундаментального инженерного образования.

Как отметил ректор, научно-технологический суверенитет невозможен без приоритизации определённых дисциплин, главным образом, математики и естественных наук. Именно этому было посвящено совещание с участием министра науки и высшего образования В.Н. Фалькова и министра просвещения С.С. Кравцова, прошедшее в МГУ в ноябре. На нем, в частности, шла речь о необходимости разработки четырёх национальных концепций развития образования – математического, физического, химического и биологического, а также закрепления этой работы за ведущими вузами. Московскому университету поручена подготовка концепции математического образования и биологического образования, концепция физического образования – Московскому физико-техническому институту, по химии – Российскому химико-технологическому университету имени Д.И. Менделеева совместно с МГУ.

На создание кадрового резерва для технологического суверенитета направлены федеральные проекты «Кадры для цифровой экономики», в рамках которого растёт количество бюджетных мест в вузах по IT-специальностям и «Передовые инженерные школы», который буквально вчера решением правительства увеличил число включенных в него вузов до 50. Эти проекты являются частью государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».

Для повышения эффективности этих проектов Московским университетом разработан образовательный стандарт по специальности «Фундаментальная инженерия» в области образования «Математические и естественные науки». Как отметил В.А. Садовничий, это фундаментальная междисциплинарная университетская подготовка специалистов в смежных областях (физика, химия, биология, генетика) со знаниями физико-химических основ современных производственных технологий, компьютерного инжиниринга и проектирования. Иными словами, речь идёт о новом поколении инженеров, способных превращать научные открытия в технологические разработки высокого уровня.

Говоря о проблемах расширения социальной базы кадрового резерва технологического суверенитета, глава Российского Союза ректоров особо отметил, что привлечение наиболее способных абитуриентов в инженерно-технические и естественно-математические специальности – то, что сейчас обозначается аббревиатурой STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) – и дальнейшее сохранение их в профессии требуют развития механизмов отбора при одновременном сопровождении их кадровых траекторий.

Желательно, чтобы для инженерно-технических, естественно-математических специальностей были введены минимальные пороговые значения оценки ЕГЭ. Не следует ограничиваться ЕГЭ как единственным механизмом отбора. Дополнительные вступительные испытания в ведущих вузах, олимпиады также работают в пользу повышения качества приема. По словам В.А. Садовничего, необходимо, чтобы, уже начиная со старших классов школы, ученики и родители видели перспективные карьерные траектории для инженерно-технических и естественно-математических специальностей. Здесь могут быть тиражированы успешные примеры Московского университета, в частности опыт Специализированного учебно-научного центра имени А.Н. Колмогорова и «малого мехмата» с его устоявшимися за десятилетия практиками кружковой работы.

Совершенно недостаточен, по мнению В.А. Садовничего, и текущий уровень затрат российских компаний на образование работников (в среднем лишь 1% фонда оплаты труда), в то время как университеты страны способны стать центрами вовлечения малого и среднего бизнеса в дополнительное профессиональное образование. Редким исключением является сотрудничество МГУ и Госкорпорации «Росатом», в рамках которого в 2021 году даже открылся новый филиал Московского университета в Сарове, который становится кадровой основой для деятельности Национального центра физики и математики. «Сейчас в Сарове обучается более 200 магистрантов и аспирантов. Каждому предоставляется комфортабельное общежитие, выплачивается стипендия. Гарантировано трудоустройство в Росатоме, куда распределяются почти все выпускники», – сказал ректор МГУ.

Не улучшает ситуацию в кадровой сфере и проблема сверхконцентрации университетов, которая усугубилась вследствие процессов оптимизации вузов с 2012 года. В ее результате общее число вузов в России сократилось на 42%, в том числе головных вузов – на 23%, филиалов – на 56%. Наиболее пострадали города с численностью населения до 250 тысяч человек – именно там было закрыто более половины вузов. В итоге более 50% студентов обучаются в двух из восьми федеральных округов – Центральном и Приволжском; в Москве и Санкт-Петербурге обучается около 24% студентов, а ещё на 9 регионов (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга) приходится 30% студентов. «В этой ситуации образовательная миграция носит и будет носить отчетливый центростремительный характер: студенты переезжают в несколько центров, но потом не возвращаются обратно», – подчеркнул В.А. Садовничий.

На решение этой проблемы – на укрепление региональной базы подготовки кадров – нацелена программа научно-образовательных консорциумов «Вернадский», которая предполагает интеграцию ведущих университетов, региональных вузов и академических институтов, социально ориентированного бизнеса с целью развития прорывных технологий и новых разработок в интересах социально-экономического развития регионов.

На настоящий момент с участием МГУ имени М.В. Ломоносова создано 37 консорциумов «Вернадский» с субъектами Российской Федерации на основе договора, который подписывает глава региона. Успешно реализовано более трёхсот проектов – сетевые образовательные программы, центры коллективного пользования, совместные кафедры и лаборатории, летние школы для учителей и студентов и т.д.

Также В.А. Садовничий остановился на проблемах укрепления позиций российских вузов в глобальной научно-образовательной системе, предложив форсировать формирование единого образовательного пространства с нынешними основными партнёрами России из развивающегося мира, в частности со странами БРИКС+. Особое внимание в докладе было уделено вопросам развития аспирантуры, численность которой в российских вузах устойчиво снижалась (на 30% с 2010 по 2022 годы). За этот же период число защит диссертаций в год сократилось еще более катастрофически – в три раза. Наметившаяся в последние годы небольшая стабилизация ситуации явно недостаточна даже для простого воспроизводится научно-педагогических кадров в образовательных, научных и наукоемких промышленных организациях. Одна из причин такого положения дел – тот факт, что на протяжении многих лет аспирантура рассматривалась как третья ступень образования, с сокращением доли научной деятельности. Виктор Антонович подчеркнул, что эту проблему представители университетского сообщества многократно обсуждали на различных площадках, в том числе съездах Российского Союза ректоров.

В 2020 году озабоченность научного сообщества была услышана, был разработан, принят и подписан главой государства новый закон об аспирантуре. Теперь успешное окончание аспирантуры должно заканчиваться защитой диссертации, и большую часть своего времени аспирант обязан посвящать науке. В конце ноября подписан Указ Президента об учреждении стипендии в размере 75 тысяч рублей для 2000 аспирантов и адъюнктов, проводящих исследования в научно-технической сфере.

«В целях подготовки кадров Российской Союз ректоров предлагает создать нечто вроде сетевой аспирантуры, в которой у аспиранта будет возможность выполнять диссертационное исследование на базе вуза и научной организации и иметь, соответственно, двух научных руководителей. При этом образовательные и научные организации могли бы обеспечить прием аспиранта в штат на должность научного или научно-вспомогательного состава», – сказал В.А. Садовничий с трибуны Общего собрания РАН.

Он напомнил, что мощный импульс развитию сотрудничества между российскими университетами и учреждениями РАН придало заключение 25 ноября 2022 года соглашения между Российской академией наук и Российским Союзом ректоров. В настоящее время реализуются сотни совместных научно-образовательных проектов между российскими университетами и учреждениями РАН, функционируют базовые кафедры, технопарки, бизнес-инкубаторы, действуют совместные диссертационные советы и сетевые образовательные программы.

Академик В.А. Садовничий предложил дополнительные меры, направленные на объединение потенциалов университетской и академической науки в кадровой работе. Среди них совершенствование механизма создания и функционирования базовых кафедр вузов в научных организациях и лабораториях, создаваемых учреждениями РАН на базе вузов; развитие академической мобильности между образовательными и научными организациями, в том числе в формате стажировок, производственной и исследовательской практики; создание совместных образовательных программ вузов и РАН по приоритетным направлениям; инициирование организационно-законодательных решений, направленных на финансирование совместных научных проектов вузов и учреждений РАН (в том числе в рамках целевых конкурсов РНФ, конкурсов мегагрантов Минобрнауки России); формирование единой информационной базы по имеющемуся научному оборудованию в целях организации коллективного пользования, в том числе такого уникального, как новейший суперкомпьютерный комплекс «МГУ-270» – флагманского отечественного супервычислителя.

В.А. Садовничий также обратился к вопросу совершенствования государственной системы присуждения научных степеней, призвав обсудить возможность включения в состав работающих на базе вузов диссертационных советов специалистов высокого уровня – сотрудников научных организаций.

Виктор Антонович подчеркнул неразрывную связь Московского университета с Российской академией наук. В МГУ работает около трёхсот членов Академии, в том числе 3 вице-президента РАН и 12 членов Президиума РАН. 13 деканов факультетов и около ста заведующих кафедрами и лабораториями – члены Российской академии наук. С Академией МГУ тесно сотрудничает и в формате Научных центров мирового уровня – Московского математического и Центра «Сверхзвук». Всего в последнее десятилетие Московский университет выполнял совместные работы по меньшей мере с пятьюдесятью институтами Академии наук. Тематика взаимосвязанных исследований охватывает практически весь спектр естественных и гуманитарных наук. «Стратегическое партнерство вузов и академических институтов способно обеспечить высокое качество подготовки кадров для решения стоящих задач», – заключил В.А. Садовничий, подводя итоги анализа такого сотрудничества.

В финале своего выступления ректор предложил конкретные направления работы и задачи, связанные с совершенствованием системы подготовки кадров для обеспечения технологического суверенитета. Среди них усиление фундаментальной составляющей нашей системы образования, в том числе её математической основы; разработка и реализация новой концепции естественнонаучного образования; создание системы взаимодействия работодателей с университетами, обеспечивающей эффективную систему подготовки и распределения кадров; поддержка создания в университетах междисциплинарных научно-образовательных школ; создание системы повышения квалификации в российских университетах, учитывая непрерывное изменение требований к компетенциям работников и новые вызовы для развития экономики.

Также, как подчеркнул академик В.А. Садовничий, необходимо уделить особое внимание работе с учителями средних школ, проводить совместные съезды учителей и преподавателей высшей школы, обсуждать на них вопросы качества образования; оказать особую поддержку специализированным средним школам естественнонаучного профиля; предусмотреть необходимые меры по увеличению финансирования системы образования в интересах решения актуальных задач подготовки кадров.

