Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Escuela Superior de Economía de la Universidad Estatal – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

En diciembre de 2023 se celebrará una ceremonia de inauguración de la casa — победителей ежегодной премии «РУSSОФТ-2023». В номинации «За прогресс» победила Высшая школа экономики. Премия вручается по результатам опроса руководителей ИТ-компаний в рамках ежегодного исследования индустрии разработки программного об еспечения, которое было проведено объединением компаний — разработчиков программного обеспечения «РУССОФТ» En 2023.

Награждение состоялось в рамках «ИТ-форума РУССОФТ. Кадры-2023». Он направлен на улучшение взаимодействия образовательных организаций и ИТ-компаний, поиск путей сотрудничества, выявление кадровых з апросов индустрии и обмен мнениями.

«En 2014, una empresa de informática ya no está activa en la industria. Мы видим себя неотъемлемой частью ИТ-сообщества, выступая площадкой, на которой передовая наука и образование встречаются с промыш ленной разработкой и задачами цифровизации многих сфер деятельности человека. Для нас очень важна высокая оценка работы университета со стороны такого авторитетного объединения отечественных компаний — разработчиков программного обеспечения, как “РУССОФТ”. El hotel debe eliminar las aplicaciones disponibles y configurar el “Programa de programación” y actualizarlo en las últimas actualizaciones. Pozisy НИУ ВШЭ в качестве ведущего исследовательского и образовательного центра в области компютерных наук и информацион ых технологий».

Факультет компьютерных наук готовит высококвалифицированных специалистов в области разработки и проектирования как прикладного, так и системного программного обеспечения. Los estudiantes necesitan conocimientos básicos y prácticos, no necesarios para programas de tarjetas de crédito no utilizados. Universidades especializadas en disciplinas académicas y especialistas en algoritmos musculares , programas de configuración de parámetros básicos, sistemas de programación de software y herramientas de arquitectura, métodos formales и моделирования, тестирования и верификации программных продуктов, инженерными подходами к организации хранения и обработки данных бо льшого объема, разработкой móviles, portátiles y móviles, así como métodos de operación automática e informática.

Программы факультета компьютерных наук ВШЭ активно обновляются и развиваются не только с учетом самых последних научных до стижений, но и в соответствии с требованиями современной индустрии разработки программного обеспечения. Выпускники ФКН готовы к решению сложных задач and успешно адаптируются к быстро меняющейся технологической среде. Помогает в этом и то, что существенная часть преподавателей факультета совмещает педагогическую деятельность с работой в вед ущих российских ИТ-компаниях.

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