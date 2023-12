Более 3,6 тысячи юных москвичей получили свой первый паспорт в торжественной обстановке

Source: MIL-OSI Russian Language News

В офисах «Мои документы» свой первый паспорт в торжественной обстановке получили уже более 3,6 тысячи юных москвичей. Об этом рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Получение первого паспорта — знаменательное событие для каждого. Уже более 3,6 тысячи юных москвичей получили свой первый документ в торжественной обстановке во флагманских офисах “Мои документы”. Участникам церемонии вручают издание Конституции Российской Федерации и тематические сувениры. Также во всех флагманах гостей знакомят с экспозицией выставки “Москва — с заботой об истории”. Дополнительно каждый желающий может принять участие в мастер-классе “Письмо в будущее” и написать послание самому себе», — отметила Анастасия Ракова.

Чтобы воспользоваться услугой получения паспорта в торжественной обстановке, необходимо предварительно записаться на портале mos.ru (сделать это можно максимум за 30 дней до даты мероприятия), указав удобные дату и время церемонии. Затем, не позднее чем за 12 дней до события, нужно подать документы в выбранный офис госуслуг. В день торжественного вручения необходимо прибыть в центр минимум за 40 минут до мероприятия. Если заявитель не пришел за пять минут до начала церемонии, предзапись аннулируется. В этом случае паспорт можно будет забрать позже в отделе по вопросам миграции МВД России по городу Москве того района, который был указан в расписке при подаче документов.

Заявление на оформление паспорта подается не ранее следующего дня после достижения 14 лет. В перечне документов — свидетельство о рождении, две фотографии размером 3,5 на 4,5 сантиметра, квитанция об оплате госпошлины в размере 300 рублей. Сделать фото и оплатить госпошлину можно непосредственно в центре госуслуг.

Церемонию вручения первого паспорта проводят в расположенных в торгово-развлекательных центрах флагманах, которые находятся по адресам:

— Пресненская набережная, дом 2;

— Новоясеневский проспект, дом 1;

— Щелковское шоссе, дом 75;

— Рязанский проспект, дом 2, корпус 3;

— Кировоградская улица, дом 13 а;

— Ленинградское шоссе, дом 16 а, строение 8;

— Сходненская улица, дом 56;

— Ярцевская улица, дом 19.

Флагманские офисы открыты для заявителей ежедневно с 10:00 до 22:00.

