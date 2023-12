«Активные граждане» определят программу нового сезона акции «День без турникетов»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В проекте «Активный гражданин» открылось голосование, участники которого выберут новые места для проведения акции «День без турникетов» в 2024 году. Среди предложенных вариантов — музеи, технопарки, центры дизайна, производства и другие площадки. Сезон экскурсий начнется весной.

Участникам голосования доступно шесть вариантов. Например, отдав предпочтение музеям и галереям, москвичи узнают, как экспонаты попадают в учреждения, кто и как занимается их хранением, и, возможно, смогут попасть в музейное хранилище и увидеть уникальные реликвии. Кроме того, представлен вариант «Мануфактуры, производство». В рамках этой категории горожане посетят экскурсии по заводам и фабрикам, узнают, как устроены промышленные предприятия и увидят процесс создания текстильной, обувной или другой продукции. Вариант «ИТ-компании и технопарки» предполагает, что участники акции смогут побывать в современных офисах фирм, которые занимаются разработкой и созданием искусственного интеллекта.

Помимо этого, в голосовании представлены разделы «Модные шоурумы и центры дизайна», «Организации детского досуга», «Площадки, где проводятся обучающие мастер-классы». Москвичи могут выбрать до трех вариантов ответа, внести свое предложение или доверить решение вопроса специалистам.

Акция «День без турникетов» действует с 2012 года. За это время ее участниками стали более 400 тысяч человек. Они посетили около 700 площадок компаний-партнеров и побывали на пяти тысячах экскурсий.

В декабре этого года двери для посетителей открыли около 200 столичных компаний. Все желающие могли увидеть, как создаются знаменитые конфеты и разрабатываются уникальные самолеты, побывать на съемочной площадке или в лаборатории робототехники.

В рамках акции «День без турникетов» москвичи и гости столицы знакомятся с ведущими производителями и востребованными в городе профессиями. Экскурсии, мастер-классы и интерактивы помогают компаниям привлечь новых клиентов, а посетителям — больше узнать о крупнейших предприятиях города и увидеть, как производят известные московские продукты и товары.

Четыре раза в год проходят специальные акции, когда экскурсии на всех площадках проводятся бесплатно. Чтобы стать их участником, надо зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, выбрать дату и время понравившейся экскурсии и записаться на нее.

Проект «Активный гражданин» существует с 2014 года. За это время к нему присоединились более 6,6 миллиона человек, всего прошло свыше шести тысяч голосований. Проект развивают Департамент информационных технологий города Москвы и ГКУ «Новые технологии управления».

Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

