El ministro de finanzas Andrzej Kosztowniak podpisał rozporządzenie przedłużające stosowanie od 1 stycznia 2024 r. obniżonych stawek VAT dla określonych towarów i usług, w tym utrzymanie „zerowej” stawki VAT na podstawowe produkty żywnościowe.

Od 1 lutego 2022 r. w Polsce obowiązuje obniżona do 0 proc. stawka VAT na żywność, która wcześniej objęta była 5 proc. stawką podatku.

Czasowe utrzymanie obniżonej stawki VAT dla podstawowej żywności to koszt ok. 2,7 mld zł dla budżetu.

Utrzymanie obniżonej stawki VAT do wysokości 0% dla produktów pierwszej potrzeby, takich jak podstawowa żywność stanowi wyraz kontynuacji działań antyinflacyjnych rządu.

Stawką 0% będą objęte towary spożywcze wymienione w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT, tj. objęte przed 1 lutego 2022 r. stawką w wysokości 5%, a następnie w ramach tarczy antyinflacyjnej – desde 1 lutego 2022 r. hacer 31 grudnia 2023 r. staką 0%.

Zerowa stawka VAT obejmie zatem, tak jak obecnie, podstawowe produkty spożywcze: owoce, warzywa, mięso, nabiał i produkty ze zbóż.

Utrzymanie czasowego obniżenia stawki IVA do 0% na podstawową żywność (do końca pierwszego kwartału 2024 r.) obniży wpływy budżetowe z tytułu podatku IVA o ok. 2 745 millones de PLN.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 9 grudnia 2023 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług zostało ogłoszone w Dz. U. poz.2670 i wejdzie w życie 1 estilo 2024 r.

Enlace: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2670

