Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В очередном выпуске проекта к 125-летию СПбПУ мы расскажем о событиях, которые проходили в Политехническом университете с 11 по 17 декабря.

12 декабря 1951 года родился легендарный российский путешественник, первопроходец, исследователь, писатель и художник Фёдор Конюхов. 24 мая этого года в Политехническом университете прошла торжественная церемония вручения мантии и диплома Почётного доктора СПбПУ Фёдору Конюхову.

12 декабря 2019 года в Главном штабе Эрмитажа состоялась церемония награждения победителей ежегодной городской премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». Политех попал в ТОП-10 лучших учебных заведений города, а в финале вышел в лидеры народного голосования.

13 декабря 1926 года вышел декрет «О порядке прохождения учащимися вузов высшей допризывной подготовки и отбывания ими по окончанию вузов действительной военной службы». Несмотря на «запоздавший» официальный документ занятия начались ещё в октябре. Военное обучение в Политехе было нацелено на подготовку студентов для замещения должностей начальствующего состава всех родов войск и специальностей, а также для работы на предприятиях военной промышленности СССР. Первым военруком Политехнического института стал профессиональный военный, бывший полковник царской армии Алексей Юноша. Помимо официально утвержденной программы в период 1926 — 1941 годов действовала школа летчиков-пилотов и шоферов-любителей, проводились шлюпочные походы Москва-Таганрог и автопробеги Ленинград-Москва.

14 декабря 1891 года родился Николай Белов, один из основоположников кристаллографии силикатов. В 1921 году он окончил химический факультет Петроградского политехнического института. В 1946 году его избрали членом-корреспондентом Академии Наук СССР. С 1957 года возглавлял национальный комитет советских кристаллографов. За выдающиеся заслуги в развитии отечественной науки Николай Белов удостоен звания Героя Социалистического Труда и высшей награды АН СССР — золотой медали имени М.В. Ломоносова.

14 декабря 2022 года в Политехе появился арт-объект «Трансформатор идей» . Представляет собой черный квадрат, покрытый обожжённой древесиной и обмоткой из эпоксидной смолы с оригинальной подсветкой. Он символизирует потоки мыслей студентов — от такой нагрузки трансформатор «обугливается», но продолжает светить.

15 декабря 1867 года родился русский географ, экономист и статистик Владимир Ден. Владимир Эдуардович стал автором многих научных трудов по экономике, промышленности, учебников по экономической географии для вузов. Работал в должности доцента в Московском университете. В 1902 году В. Э. Ден основал в Политехническом институте первую в стране кафедру экономической географии, где занимался научной и преподавательской работой.

15 декабря 1909 года Совет министров решил учредить курсы воздухоплавания в Политехническом институте при кораблестроительном отделении. Воздухоплавательные курсы для студентов технических отделений и офицеров, начавшие свою деятельность осенью 1909 года, получили свое признание как первая высшая авиационная школа в России.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI