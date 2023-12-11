El proyecto étnico de la ciudad de Pskovskoye cuesta 1 millón de rublos en el programa «Mama-predprinimatel»

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Fuente: Ministerio de Desarrollo Económico (Rusia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

На выставке «Россия» состоялась защита проектов федеральной программы «Мама-предприниматель». 33 finalistas y 28 regiones predispuestas a sus negocios. В состав жюри вошли заместитель ministra экономического развития Татьяна Илюшникова, первый заместитель ministra сельского хозяйства Окс Ана Лут, directora general AО «Российский экспортный центр» Вероника Никишина, депутаты Государственной думы Альфия Кого гина и Наталия Полуянова, представители компаний-партнеров programmy.

«За 10 лет существования программы в ней приняли участие порядка 11 тысяч женщин. Una bolsa de dinero de 250 millones de rublos, 35 de ellos – créditos grandes. Мы наращиваем треки и возможности – в 2023 году в конкурсе приняли участие более 3,5 тысяч мам-предпринимательниц», – отметила замест итель ministra экономического развития Татьяна Илюшникова.

Aquí hay 33 listas finales de tres categorías principales:

1 mes y un precio de 1 millón de rublos desembolsados ​​por Olgas Volconskaia (Псковская область) en su proyecto turístico ебный хутор»;

2-е mесто и приз в 500 тысяч рублей – Елена Саленкова (Брянская область) – Центр прикладного анализа поведения «Краски»;

3 meses y 250 rublos – Анна Злотко (Архангельская область) с брендом одежды «Мама Дома».

Precio y 250 rublos en el mercado de productos Wildberries en el proyecto “Centro de la Paz” работки адаптивной одежды для людей с ОВЗ Potenzial».

Precio por 100 rublos de VK Reclamaciones de regalo de Elene Surovkino (Волгоградская область) en el concurso de amigos сты, опубликованные во время проведения федерального этапа программы.

Un premio de 100 rublos en una nominación especial «Шоу-Мама» de Margarita Гольдшмидт и Костромской области.

Помимо основного призового фонда жюри приняло решение расширить список награждаемых участниц и поощрить и за интересные бизнес-идеи. Además, hay 17 proyectos que incluyen perspectivas de potencial deportivo. En el “centro deportivo de Rusia” hay instrumentos especializados para el viaje en zarub. ежные рынки. Еще 7 участниц при содействии Министерства сельского хозяйства России смогут наладить сотрудничество с крупными агрохолдингами в с воих регионах.

El mercado de socios generales Wildberries permite que todos los programas finales sean efectivos en los mercados, un programa de socios VK Reclama p роведет бесплатный аудит сообществ всех участниц в социальной сети.

Предпринимательницы, отмеченные «Российским экспортным центром»: Ольга Волконская (Псковская область), Маргарита Гольдшмидт ( Костромская область), Марина Самаева (Липецкая область), Анна Злотко (Архангельская область), Ольга Альтапова (Ленинградская область), Еласть ena Степанян (Вологодская область) , Наталья Чистякова (Липецкая область), Кристина Мальцева (Кемеровская область), Наталья Румянцева (Курганская область), Анастасия Елизарова (Кировская область), Елена Суровикина (Волгоградская область), Оксана Касеева (Оренбургская область), Богдана Нутрихина (Республика) Коми), Оксана Сарина (Калининградская область), Юлия Петрова (Омская область), Екатерина Вихлянцева (Волгоградская область), Мария Маркова (Яро славская область).

Предпринимательницы, отмеченные Министерством сельского хозяйства Российской Федерации: Анастасия Елизарова (Кировская область), Ма рия Маркова (Ярославская область), Екатерина Вихлянцева (Волгоградская область), Елена Чернова (Калининг) радская область), Богдана Нутрихина (Республика Коми) , Александра Саксон (Краснодарский край).

El proyecto federal «Мама-предприниматель» se realizó en los marcos del proyecto nacional «Малое и среднее предпринимательство», который и ницировал Президент России и курирует первый вице-премьер Правительства РФ Андрей Белоусов. En 2023, el proyecto de la Mincononomía de Rusia se realizó con socios de primer nivel: Fondo «Nаше будущее», Corporación M СП при участии Союза женщин России. Socio general: маркетплейс Wildberries. Proyecto de socios: compañía VK, grupo de compañía Russ. Партнер туртрека: ГК «Слетать.ру».

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