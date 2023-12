Университет развивает интернациональную дружбу

Source: MIL-OSI Russian Language News

21 ноября 2023 года активисты азербайджанского и дагестанского землячества Клуба интернациональной дружбы Государственного университета управления провели игру «Этноквиз: вехи истории». Участниками стали студенты из 11 вузов Москвы: МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Сеченовский университет, Финансовый университет, РЭУ Плеханова, МГУ, Синергия, МПГУ, МГПУ, РГГУ, РГСУ, МГСУ.

Шесть этапов включали в себя вопросы по истории, культуре, обычаям и традициям народов, отражённых в рубриках «Угадай мелодию», «Угадай город», «Угадай народ», «Угадай слово», «Угадай танец» и «Угадай конфессию».

«Мы выражаем благодарность Государственному университету управления за помощь в организации и предоставление нам возможности провести данное мероприятие, которое поддержало сплочённость азербайджанского и дагестанского народов. Также большое спасибо всем гостям за оказанную поддержку и участие в увлекательном этноквизе. Мы убеждены, что такие встречи очень важны, так как они прививают стремление сохранить и передать наследие предков, укрепляют наши связи, помогают нам понять друг друга лучше и делают наш университет ещё более дружным и разнообразным», — поделились председатель дагестанского землячества Салахдин Салманов и председатель азербайджанского землячества Айнура Пашаева.

30 ноября состоялась нетворкинг-встреча с членами таджикских и узбекских землячеств московских вузов. Студенты познакомились с представителями НИУ ВШЭ, МГМСУ, РУДН, РГСУ, РАНХиГС, РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

Вечер был наполнен радостью, развлечениями, национальными танцами и музыкой, а также ребята провели различные конкурсы и игры, которые добавили веселья и азарта в атмосферу мероприятия.

«Признателен Государственному университету управления, за возможность провести межвузовское мероприятие такого масштаба. Результаты превзошли ожидания. Нетворкинг выдался вполне продуктивным. Объединение с председателями таджикских и узбекских землячеств в таком формате помогло укрепить взаимовыгодную связь и построить перспективы для дальнейшего сотрудничества и реализации намеченных целей. Межвузовские мероприятия в первую очередь повышают статус университета, именно поэтому это тот формат, которому мы должны уделять особое внимание», — рассказал председатель таджикского землячества КИД ГУУ Абдурахмонов Султон.

