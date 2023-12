Студенты СПбГАСУ приняли участие в конкурсе «ЮНЭКО-2023»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Москве состоялся очный, финальный этап XXI Всероссийского молодёжного конкурса по проблемам культурного наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО-2023».

Конкурс «ЮНЭКО» проводится для старшеклассников и студентов в возрасте от 14 до 25 лет, занимающихся научной или исследовательской деятельностью. Национальная система «Интеграция» предлагает участникам создать проект со своими идеями, разработками либо исследованиями и представить его для оценки перед экспертным жюри. Состязание состоит из двух туров: Всероссийского заочного конкурса и Всероссийского очного конкурса (молодёжного форума). Цель конкурса – привлечь внимание молодёжи к проблеме экологической безопасности как важнейшего компонента национальной безопасности, к вопросам благополучия и здоровья граждан.

СПбГАСУ представляли студенты четвёртого курса направления подготовки «Техносферная безопасность» Валерия Вишнякова и Данила Марков. Команда соревновалась под руководством научного руководителя, доцента кафедры техносферной безопасности Александра Глуханова.

В рамках инновационного образовательного проекта «Современные образовательные технологии для обеспечения безопасности труда в строительной отрасли» (2022–2026 гг.) команда СПбГАСУ представила исследование на тему «Применение технологии захвата движений при обучении работам на высоте».

Студенты рассказали жюри об инновационной методике обучения безопасным приёмам высотных работ за счёт системы захвата движений на учебно-тренировочном модуле «Высота».

По итогам конкурса команда СПбГАСУ получила диплом II степени.

Руководитель команды Александр Глуханов награждён знаком отличия «За успехи в научно-исследовательской работе студентов».

Знак отличия Александра Глуханова

«Научный проект вызвал большой интерес у жюри и присутствовавших на защите. Суть методики заключается в записи эталонного комплекса движений опытного работника и последующем сравнении комплекса движений обучаемого с эталонной записью. Обучение считается пройденным успешно, если отклонение, вычисленное при сравнении записей, не превышает заданный уровень. Использование компьютерной программы практически полностью исключает человеческий фактор при оценке знаний и умений, создаёт точную систему оценки результатов обучения. Анкетирование среди обучающихся показало, что предложенная методика повышает качество обучения безопасным методам ведения работ на высоте», – отметил Александр Глуханов.

