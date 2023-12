Студенты НГУ научатся ориентироваться в современной IT-разработке с помощью экспертов Сравни

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

На механико-математическом факультете НГУ прошел курс лекций финансового маркетплейса Сравни «Практическая сторона современной IT-разработки: путь от кодера до инженера». Он был призван помочь студентам сориентироваться во множестве технологий и сосредоточиться на тех из них, которые наиболее перспективны, распространены и востребованы в компаниях. Лекции предназначались для студентов разных курсов, начиная со второго года бакалавриата, и зачитывались в учебную программу.

Курс читал архитектор Сравни Денис Былинин; дополняли основную программу материалы от деврела Алексея Долгушева и Web QA Lead Анджея Щетинина. Все лекции собраны на одной платформе и доступны для бесплатного просмотра.

— Механико-математический факультет НГУ начинает сотрудничать с различными компаниями. Существенная часть такого партнерства — специальные курсы, позволяющие студентам сформировать профессиональные компетенции. Курс Сравни в некоторой степени вводный, обзорный, он предназначен для того, чтобы человек, который пока слабо представляет себе IT-отрасль, мог понять, про что она и какое место он может занять в ней. Плюс этого курса в том, что преподаватель адаптирует материал как под начинающих, так и под людей с опытом, которые уже работают в IT. Последним он помогает структурировать знания и понять, куда двигаться дальше, — рассказывает заместитель декана по развитию ММФ НГУ Анастасия Карпенко.

Анастасия отметила, что около 85-90% выпускников ММФ НГУ занимаются программированием — либо работают в IT-компаниях, либо используют информационные технологии для решения математических задач в других сферах деятельности.

По мнению экспертов Сравни, сейчас самый важный навык для IT-специалистов — умение решать реальные задачи и проектировать IT-системы на любом языке программирования. Именно с этим бывают трудности у большей части соискателей.

— Я окончил мехмат НГУ, поэтому был на месте сегодняшних студентов. Проблемы и потребности, которые у меня были в начале обучения, никуда не ушли и никак не изменились. Мир IT большой и разнообразный, существует огромное количество технологий, и зачастую у тебя нет проблем с тем, чтобы решить какую-либо задачу. Но есть проблемы с пониманием того, насколько правильно ты ее решаешь, как твое решение будет жить и развиваться в будущем. Как раз это поначалу очень сильно останавливает в развитии, потому что ты очень много сомневаешься, выбираешь между десятками примерно эквивалентных вариантов и начинаешь чувствовать себя некомпетентным. Мне хотелось помочь студентам сориентироваться в инструментарии, чтобы они могли изучить именно те технологии, которые наиболее перспективны, и не тратили много времени на освоение рисковых инструментов. Понимали, в какую сторону развиваться и что изучать, чтобы как можно быстрее стать хорошими разработчиками, — рассказывает Денис Былинин.

— Курс разбирает важные основы работы над большими проектами. Подобную информацию в сжатом виде сейчас найти сложно, поэтому я и пошел сюда, несмотря на то что у меня уже есть опыт работы в IT около трех лет. Курс помог обнаружить темы, в которых у меня есть пробелы, а также то, с чем я еще не сталкивался. На мой взгляд, особенно он будет полезен новичкам в области IT, у кого еще нет опыта коммерческой разработки, — отмечает слушатель курса, магистрант ММФ НГУ Константин Носорев.

Кроме основной программы курса, слушателям также открыт доступ к библиотеке дополнительных знаний. Специалисты компании регулярно делятся своим опытом с участниками технического сообщества Сравни.

