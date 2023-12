Стартует приемная кампания в СУНЦ НГУ на 2024-2025 учебный год

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет – Начинается приемная кампания для учеников 8-10 классов, желающих поступить в Специализированный учебно-научный центр НГУ. Поступить в СУНЦ НГУ в 2024 году можно будет по итогам Летней смены олимпиадной подготовки (ЛСОП), Летней школы или вне конкура (без вступительных испытаний).

