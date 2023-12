Совместный проект ГУУ и ГГНТУ – победитель отбора в проект «Передовые инженерные школы»

Source: MIL-OSI Russian Language News

11 декабря 2023 года Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин сообщил о подведении итогов конкурсного отбора проекта передовых инженерных школ (ПИШ). В число 20 проектов – победителей отбора 2023 года вошёл совместный проект Грозненского государственного нефтяного технического университета и Государственного университета управления ПИШ «РосГеоТех».

Стратегическая цель ПИШ «РосГеоТех» – стать признанным отраслевым центром компетенций по технологиям экономически эффективной эксплуатации нефтяных месторождений и скважин на заключительной стадии разработки за счёт построения первоклассной экосистемы подготовки инженеров. Миссия проекта – внести вклад в достижение технологического суверенитета России в инновационных решениях для дальнейшего экономически целесообразного развития нефтедобывающих районов в постнефтяную эпоху.

Целевая модель ПИШ предусматривает вывод Школы на самообеспечение и увеличение совокупного бюджета Школы до 753 млн ₽ к 2030 году. Основными тематическими направлениями деятельности ПИШ станут:

Геотермика – 2030 (комплексное использование геотермальных ресурсов);

ИС «Недра» (разработка цифрового двойника оборудования добычи углеводородного сырья);

АБРИС (автономные беспилотные и роботехнические инновационные системы);

ГеоМап (цифровой кейс скважин);

ЭкоТриз – 2030 (повышение эффективности эксплуатации скважин на заключительных стадиях разработки нефтяных месторождений).

Результатами работы ПИШ ГГНТУ и ГУУ станет совместная подготовка передовых инженеров и отраслевых управленцев, разработка новых инжиниринговых услуг и продуктов, достижение прорывных результатов и реновация промышленных территорий. В рамках достижения целевых показателей проекта к 2030 году планируется: увеличение контингента ПИШ до 1025 человек, рост внебюджетных доходов от индустриальных партнеров до 510 млн рублей и поступлений от образовательной деятельности до 213 млн рублей.

«Передовые инженерные школы» — федеральный проект, созданный на основе одной из 42 стратегических инициатив социально-экономического развития, которые утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин. В 2022 году по итогам конкурсного отбора победителями проекта стали 30 университетов из 15 субъектов Российской Федерации. Во второй волне отбора в 2023 году были заслушаны 57 претендентов из 40 регионов, таким образом их число увеличится до 50, причем в 8 регионах они будут созданы впервые.

