«РН-Юганскнефтегаз» на 17% увеличил проходку в эксплуатационном бурении

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Специалисты «РН-Юганскнефтегаза», крупнейшего нефтедобывающего актива НК «Роснефть», за девять месяцев 2023 года пробурили более 5,1 млн метров горных пород, что на 17% выше показателей аналогичного периода 2022 года. При этом только за октябрь было пробурено 650 208 метров, что является наибольшим показателем в отрасли. Построены 102 кустовые площадки, на которых началось бурение новых скважин.

Достижение высоких результатов стало возможным благодаря увеличению на 8% по сравнению с 2022 годом количества буровых установок, применению высокопроизводительного оборудования и передовых технологий бурения.

Развитие технологического потенциала – один из ключевых элементов Стратегии «Роснефть». Компания уделяет приоритетное внимание инновационной деятельности и использованию прорывных научных подходов, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.

Специалисты «РН-Юганскнефтегаза» непрерывно ведут поиск и разработку новых технологических решений, для увеличения темпов бурения скважин.

Справка: ООО «РН-Юганскнефтегаз» – ключевой добывающий актив НК «Роснефть». Предприятие ведет разработку месторождений на 41 лицензионном участке в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре общей площадью свыше 22 тыс. км2. Накопленная добыча нефти с начала деятельности составляет более 2,6 млрд тонн.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

11 декабря 2023 г.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI