Приходите на Зимний молодёжный фестиваль

21 декабря 2023 года в концертном зале «МТС Live Холл» пройдёт Зимний молодёжный фестиваль «Молодёжь Москвы». Приглашаем студентов Государственного университета управления принять участие в этом событии.

В программе Фестиваля множество активностей, включая выставку «Москва – пространство возможностей», лекции на актуальные темы, дебаты, рэп-театр, танцевальный мастер-класс, стендап, большую игровую зону и многое другое.

Фестиваль будет идти с 11:00 до 19:00, после чего состоится трёхчасовая дискотека и концерт с участием популярных артистов.

Если вам от 14 до 35 лет, то следует зарегистрироваться на сайте Фестиваля. Регистрация возможна до 20 декабря.

Там же можно найти подробную программу дня и получить ответы на возможные вопросы.

Не упустите шанс повеселиться и узнать много интересной и полезной информации.

Фестиваль организован Проектным офисом «Молодёжь Москвы» Комитета общественных связей и молодёжной политики города Москвы.

