Политех на научной конференции в Российско-Армянском университете

В первую неделю декабря состоялась 17-я годичная научная конференция Российско-Армянского университета (РАУ). От Политеха на конференцию в Армению приехала представительная делегация ведущих профессоров и сотрудников Института промышленного менеджмента, экономики и торговли (ИПМЭиТ), Гуманитарного института (ГИ) и Института биомедицинских систем и биотехнологий (ИБСиБ).

Участников конференции приветствовал ректор Российско-Армянского (Славянского) университета действительный член (академик) Академии педагогических и психологических наук Армении Эдвард Сандоян: Сейчас многие исследователи могут использовать свои навыки и знания для разработки нового продукта, который в дальнейшем можно будет монетизировать. Сегодня наука — это подлинный и реальный сектор экономики, с помощью которого можно создать будущие стратегии развития той или иной страны. Я бы хотел, чтобы эта конференция дала нам новый потенциал на развитие будущего. Надеюсь, что в каждой секции прозвучат интересные вопросы, а также будут найдены ответы на них .

Директор Высшей школы биомедицинских систем и технологий ИБСиБ СПбПУ Ольга Власова выступила на открытии конференции с пленарным докладом «Новые биофизические методы исследования нейронов». Особенное впечатление на аудиторию, состоящую из специалистов различных направлений, произвела мультидисциплинарность разработок Политехнического университета.

Сотрудники СПбПУ представили доклады на секции «Биологические и химические науки». Аспирант СПбПУ, инженер-исследователь лаборатории молекулярной нейродегенерации Никита Зернов продемонстрировал результаты совместного научного проекта с заведующим лабораторией структурной биоинформатики РАУ Лерником Унаняном, аспирантами Ани Макичян и Виктором Камаряном.

Доцент ВШБСиТ Анастасия Большакова представила возможности научных исследований для студентов в магистратуре и аспирантуре.

Во время конференции сотрудники ИБСиБ приняли участие в мастер-классе и семинаре в лаборатории структурной биоинформатики РАУ.

На семинаре обсуждали специфичность исследуемого как in silico так и in vitro потенциального терапевтического соединения для лечения болезни Альцгеймера, а также уточнили условия проведения молекулярного докинга.

Представители СПбПУ и РАУ обменялись мнениями по тематике исследований противовирусной, противоопухолевой и антибактериальной активности соединений ряда азолo[1,5-a]азинов. Профессор Геворг Данагулян предоставил образцы соединений для проведения пилотных экспериментов.

Визит делегации ИБСиБ СПБПУ в РАУ дал новый виток в развитии сотрудничества между нашими университетами.

Делегация Института промышленного менеджмента, экономики и торговли в очном и онлайн-формате представила 12 докладов по ключевым проблемам управления, экономики и финансов, устойчивого развития, экономической теории.

Доцент Высшей школы производственного менеджмента Наталья Алексеева выступила на секции «Управление» с докладом на тему «Управление стоимостью интеллектуального капитала инновационно-промышленного кластера». Доцент Высшей школы сервиса и торговли Алекс Краснов сделал доклад на тему «Стратегии взаимодействия с инфлюенсерами для сегментирования потребителей в рамках концепции маркетинга влияния».

Доцент Высшей школы производственного менеджмента Никита Лукашевич провёл мастер-класс на тему «Экономика проектной деятельности: как понять, что проект выгоден?» для студентов кафедры управления и бизнеса Института экономики и бизнеса РАУ. Доцент Наталья Алексеева провела мастер-класс на тему «Тайм-менеджмент: навыки успешного управленца».

Студенты кафедры экономики и финансов посетили мастер-класс ассистента Высшей инженерно-экономической школы, председателя Студенческого научного сообщества ИПМЭиТ Виктории Бразовской «Цифровые ресурсы в научном исследовании».

Также прошла встреча с председателем студенческого научного общества РАУ, где были определены основные направления для сотрудничества в студенческой науке. На кафедре экономики и финансов десяти слушателям вручили удостоверения о повышении квалификации по программе «Анализ данных в цифровой среде на базе языка программирования Python».

Без сомнения, состоявшийся на конференции обмен педагогическим и управленческим опытом послужит началом плодотворного международного сотрудничества в области лингвистики, русистики, юриспруденции, медиакоммуникации, педагогики, психологии и др. Работа секций проходила в разных форматах. Были представлены научные доклады, организованы интерактивные лекции, круглые столы и мастер-классы, посвящённые актуальным проблемам в разных областях науки.

Открытая лекция директора Гуманитарного института Натальи Чичериной о существующих моделях мультилингвального университета и реализуемых в них языковых практиках вызвала живой интерес не только студенческого, но и педагогического сообщества. Участники интерактивной лекции дискутировали о том, являются ли СПбПУ и РАУ мультилингвальными университетами, и какие языковые практики практикуются в этих университетах.

Особую значимость для российско-армянских отношений имеет сотрудничество в области преподавания русского языка как иностранного. Директор Высшей школы лингвистики и педагогики Анна Рубцова приняла активное участие в работе секции «Русистика», на которой обсуждались инновационные подходы в методике обучения русскому языку как иностранному, различные лингвокультурные и филологические вопросы. Также Анна Рубцова провела переговоры о создании сетевой образовательной программы по преподаванию русского языка как иностранного.

Директор Высшей школы медиакоммуникаций и связей с общественностью Марина Арканникова выступила с докладом «Мировые тренды и драйверы развития коммуникационной индустрии», познакомила участников конференции с учебно-образовательным проектом ВШМиСО «Инженеры смыслов» и предложила организовать с Институтом медиа, рекламы и кино РАУ совместный круглый стол в рамках юбилейной XVII Международной научно-практической конференции «Технологии PR и рекламы в информационном обществе» в СПбПУ в апреле 2024 года.

На секции «Политические науки» директор Центра исследований социальных коммуникаций ВШМиСО Александр Холод рассказал о проектах, создающих образ будущего для Политеха 2030 года, и пригласил преподавателей и студентов РАУ принять участие в проекте «Инженеры смыслов», направленном на подготовку специалистов коммуникационной сферы.

Доценты Высшей школы юриспруденции и судебно-технической экспертизы Александр Исаев и Александр Тебряев сделали доклады и провели мастер-классы по проблемам судебно-технической экспертизы в правоприменении, по проведению инженерно-технической транспортной экспертизы, а также обсудили с коллегами из РАУ перспективы сотрудничества в криминалистике.

Ярко и продуктивно прошёл мастер-класс, посвящённый работе со страхом публичных выступлений, который провела ассистент Высшей школы лингвистики и педагогики Гуманитарного института Мария Кукушкина. Студенты РАУ — участники мастер-класса вывели «формулу удачного выступления» и с блеском применили полученные знания на практике в работе с кейсами.

Во время визита в Институт медиа, рекламы и кино РАУ политехники договорились с его директором Кареном Маркаряном об академической мобильности, совместных научно-исследовательских проектах и организации круглого стола на XVII международной научно-практической конференции «Технологии PR и рекламы в информационном обществе» СПбПУ.

