Областной студенческий Фестиваль: еще два призовых места НГУ

Новосибирский государственный университет

В рамках Фестиваля факультетов высших учебных заведений Новосибирской области прошли соревнования по игровым видам спорта и плаванию. Отличные результаты показали студенты факультета естественных наук, завоевав серебряные медали по плаванию, а команда физического факультета стала бронзовым призером в турнире по баскетболу 3х3.

В бассейне состязались 10 вузов на дистанции 50 метров вольным стилем и смешанной эстафете. За нашу сборную ФЕН выступали: Софья Панишева, Дарья Бурмакина, Екатерина Сероклинова, Стефанида Мазаева, Степан Калашников, Илья Чудинов, Артём Земнухов и Дмитрий Меняйлов.

В турнире по баскетболу принимали участие 14 вузов. В составе команды играли физики: Олег Морозов, Иван Вилейко, Богдан Климов и Дмитрий Сарычев.

Поздравляем наших спортсменов и их тренеров – преподавателей кафедры физвоспитания Сергея Тимофеева, Дмитрия Шумейко и Виктора Зигмантовича с успешным выступлением!

К сожалению, неудачная жеребьевка не позволила показать хорошие результаты нашим волейболистам. Соревнования проходили по олимпийской системе с выбыванием команд после проигрыша. Поэтому встреча в самом начале турнира с лидером – командой НГТУ – не дала нашим студентам возможность пройти дальше. В итоге девушки Экономического факультета заняли 8 место из 10 команд, а Факультет информационных технологий занял 7 место среди 11 мужских команд.

Итог Фестиваля факультетов – 4 медали у НГУ: 2 серебра и 2 бронзы из 9 видов, это второй результат после НГТУ, которые завоевали 6 медалей.





