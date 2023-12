Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

9 декабря в Зале Государственного Совета Эрмитажа состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Политехническим университетом и Эрмитажем. Подписи в документе поставили ректор СПбПУ академик РАН Андрей Рудской и генеральный директор Государственного Эрмитажа академик РАН Михаил Пиотровский. Соглашение посвящёно новым направлениям совместных научных исследований, образовательной деятельности и расширению возможностей студентов.

Мероприятия стартовали 9 декабря с традиционной торжественной церемонии в честь Дня cвятого Георгия в Георгиевском зале Зимнего дворца. Затем действо переместилось в Зал Государственного Совета.

В торжественной церемонии подписания участвовали представители Политехнического университета: проректор по образовательной деятельности Людмила Панкова, проректор по молодежной политике и коммуникативным технологиям Максим Пашоликов, проректор по организационно-хозяйственной работе Станислав Владимиров, учёный секретарь вуза Дмитрий Карпов, начальник Управления по связям с общественностью Марианна Дьякова, директор Музея истории СПбПУ Валерий Климов, директор Центра по работе с выпускниками Сергей Чиченев.

Со стороны Эрмитажа присутствовали заместитель генерального директора по научной работе Георгий Вилинбахов, заместитель генерального директора, главный хранитель Светлана Адаксина, заместитель генерального директора по финансово-плановой работе Марина Антипова, заместитель генерального директора по эксплуатации Алексей Богданов, заместитель генерального директора по общим вопросам Александр Прохоренко, начальник Юридической службы Марина Цыгулева, начальник Службы развития Екатерина Сираканян, начальник Историко-информационной службы Иван Корнеев, начальник Сектора в Отделе эксплуатации РХЦ «Старая деревня» Кирилл Тамбовцев.

Политех и Эрмитаж связывает многолетняя плодотворная работа. С 2016 года между университетом и музеем действовало соглашение о сотрудничестве. В рамках договора развивалось взаимодействие в сфере разработки и совершенствования инженерных систем и систем безопасности объектов Эрмитажа, а также в сфере 3D-моделирования. В год пандемии студенты Политеха изготовили около 11 тысяч защитных экранов и масок для Эрмитажа.

Учитывая появление новых возможностей и перспектив, было решено заключить новый договор и обозначить основные направления дальнейшего взаимодействия, нацеленного на реализацию программ и проектов. В торжественной обстановке ректор СПбПУ академик РАН Андрей Рудской и генеральный директор Государственного Эрмитажа академик РАН Михаил Пиотровский подписали соглашение.

Согласно документу, сотрудничество затрагивает разные области: научную, образовательную, культурную и другие. Предполагается проведение совместных научных исследований, реализация научно-технических и научно-исследовательских проектов и программ, осуществление экспертной и информационно-аналитической деятельности, проведение совместных общественных и молодёжных проектов, взаимодействие в сфере занятости и трудоустройства и многое другое.

9 декабря Россия празднует День героев Отечества и День Святого Георгия. Сегодня ещё одно важное событие — день рождения Михаила Борисовича Пиотровского. И для нас большая честь именно сегодня присутствовать в Эрмитаже, в котором сохраняется память о многих героях нашего Отечества. Эрмитаж — это центр культуры, истории, фундамент нашего национального самосознания. Наша совместная работа имеет давнюю историю. Выпускники Политеха трудятся в Эрмитаже, а студенты знакомятся с его современными инженерными технологиями. Подписание нового соглашения — это логически правильное событие ,— поделился Андрей Рудской.

В выступлении ректор СПбПУ подчеркнул, что следующий год будет богат на юбилеи: 125 лет будет праздновать Политех, и 260 лет — Эрмитаж. Андрей Иванович особо отметил личную поддержку и личный вклад Михаила Пиотровского в совместную работу и вручил Знак отличия СПбПУ «За заслуги».

У нас давние дружеские отношения с Политехническим университетом. Мы очень ценим тесное сотрудничество, которое у нас есть. А недавно было создано Санкт-Петербургское отделение РАН, которое возглавляет Андрей Иванович, что даёт нам новые форматы для совместной работы , — прокомментировал Михаил Пиотровский.

Личный вклад в развитие сотрудничества Политеха с Эрмитажем внесли также заместитель директора Эрмитажа, преподаватель кафедры прикладной физики СПбПУ Алексей Богданов и посол Политеха, выпускник университета 2006 года Кирилл Тамбовцев, организатор профориентационных экскурсий для студентов Политеха. В рамках этого проекта с 2022 года состоялось уже 12 экскурсий для учащихся разных институтов в Реставрационно-хранительский центр Эрмитажа «Старая Деревня». Благодаря этим экскурсиям будущие инженеры знакомятся с современными инженерными технологиями, системами автоматизации и поддержки параметров климата фондохранилища, а также с функционированием альтернативной энергетики.

Надеемся, что эта работа даст импульс нашей совместной деятельности по организации практики студентов и их дальнейшему трудоустройству. Политехнический университет готов предоставить все сервисы и интеллектуальные ресурсы — знания в области техники, безопасности, компьютерных наук для сохранения бесценных сокровищ Эрмитажа , — сообщил Андрей Рудской.

Фотоархив

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI