НГУ и МНТК «Микрохирургия глаза» будут совместно внедрять искусственный интеллект в здравоохранении

Новосибирский государственный университет и Новосибирский филиал ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России подписали соглашение о совместной работе в рамках реализации федерального проекта «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика Российской федерации».

Стороны договорились о внедрении прикладных отраслевых технологический решений по следующим направлениям: автоматизация и стандартизация использования «Программы для дистантного скринингового обследования зрения», а также машинной обработки больших массивов медицинских данных и формирования рекомендаций с использованием технологий искусственного интеллекта.

Проекты, которые планируется реализовывать совместно с Новосибирским филиалом «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова», имеют ярко выраженную медико-социальную направленность.

При поддержке губернатора Новосибирской области А.А. Травникова, дистантное обследование организованных групп учащихся, основанное на разработанной в 2008 году Новосибирским филиалом ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России «Программы для дистантного скринингового обследования зрения», было внедрено в образовательных учреждениях субъекта федерации, получило высокую оценку и вызвало интерес федерального Министерства здравоохранения РФ. Использование программы позволяет в короткие сроки и с минимальными финансовыми затратами обследовать большие группы организованных детей школьного возраста, формировать группы риска по нарушению зрительных функций. На основе анализа этих групп возможно принимать решение о дальнейшем контроле и специализированном наблюдении в медицинских учреждениях с последующими рекомендациями консервативного и оперативного лечения.

Использование метода дистантного скринингового исследования нарушений зрения имеет высокую медико-социальную и экономическую значимость для охраны здоровья детей и подростков. Технологии искусственного интеллекта планируется внедрять в рамках «Программы для дистантного скринингового обследования зрения» с целью автоматизации и стандартизации ее использования, машинной обработки больших массивов медицинских данных и формирования рекомендаций.

— Новосибирский филиал «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» является одним из лидеров среди медицинских организаций по внедрению и использованию высоких технологий, поэтому мы рады нашему сотрудничеству. Университет сейчас разрабатывает новую тематику в области искусственного интеллекта «Строительство и городская среда», и здравоохранение является важной составляющей современного городского пространства, — комментирует Александр Люлько, директор Центра по взаимодействию с органами власти и индустриальными партнерами НГУ.

— Мы заинтересованы в сотрудничестве с Новосибирским государственными университетом, поскольку оно позволит нам с использованием технологий ИИ совместно решать при обработке больших массивов данных задачи раннего, возможно, на доклиническом этапе, выявления нарушений функций зрительного анализатора у детей, что позволит на ранних этапах использовать методы профилактики нарушений зрения и в случае необходимости своевременно начинать лечение заболеваний. В дальнейшем в наших совместных планах использовать искусственный интеллект для создания технологий помощи врачам в диагностике офтальмологических заболеваний, — отмечает директор Новосибирского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России д.м.н., профессор Валерий Черных.

НГУ уже несколько лет активно развивает направление по искусственному интеллекту. На базе механико-математического факультета НГУ работает лаборатория аналитики потоковых данных и машинного обучения. Она реализует проект, направленный на разработку алгоритмов компьютерного зрения для диагностики нейроонкологических и инфекционных заболеваний (детектирование, сегментация, классификация и трекинг: в пространстве и времени) по данным комплекса методик компьютерной томографии и рентгенографии, что позволяет расширить сферу применения искусственного интеллекта в сфере медицинской диагностики. Работа над проектом проводится в рамках программы «Приоритет – 2030».

Кроме того, в НГУ в этом году создан Институт интеллектуальной робототехники, он ведет работу по созданию автономных агентов с элементами AGI (сильного искусственного интеллекта). Разрабатывается автономная платформа индустриального ИИ — универсальный комплекс промышленной видеоаналитики. Сейчас платформа тестируется на 8 промышленных предприятиях Новосибирской области.

Всю накопленную экспертизу и наработки университет планирует использовать и адаптировать под задачи, стоящие перед Новосибирским филиалом ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России в области организации здравоохранения, автоматизации и стандартизации дистантного скринингового обследования зрения и разработки новых подходов к диагностике офтальмологических заболеваний.

