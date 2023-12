Source: MIL-OSI Russian Language News

В ноябре состоялся заключительный этап Всероссийского юридического кейс-чемпионата MGIMO Law Championship. В номинации «Фармацевтическое право и интеллектуальная собственность» победила команда, в состав которой входили три студента факультета права ВШЭ — Иван Япрынцев, Иван Календарев и Екатерина Винтова. Всероссийский юридический кейс-чемпионат проходит в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Конкурс помогает студентам применить на практике полученные в университете знания, завести новые знакомства, потренировать навык командной работы. Принять участие в MGIMO Law Championship могут команды, состоящие из 2–4 студентов юридических направлений бакалавриата, специалитета или магистратуры высших учебных заведений России. Команда вышкинцев «Основные проблемы фармацевтического права» сложилась из бывших одноклассников, поделился Иван Япрынцев. «Мы все четверо учились в старших классах на олимпиадном профиле. Я и Иван Календарев сейчас на 2-м курсе факультета права Вышки, Екатерина — на 1-м курсе, а Савелий Сакаев — на 2-м курсе юридического факультета МГУ», — рассказал он. В юридическом кейс-чемпионате приняли участие 900 команд, в финальный этап прошли всего 30. В рамках конкурса было заявлено шесть направлений: M&A (Mergers&Acquisitions — слияние и поглощение. — Ред.), уголовное право, международный коммерческий арбитраж, налоговое право, фармацевтическое право и интеллектуальная собственность, страховые споры.

«Мы стали единственной командой от ВШЭ, которая смогла завоевать первое место среди 900 команд — участников данного соревнования, — подчеркнул Иван Япрынцев. — Было особо волнительно, когда мы отправили решение кейса, а потом организаторы опубликовали информацию о количестве участников, и нам пришлось несколько дней ждать итогов первого тура». Но еще более тяжелым, по его словам, оказался очный этап, проходивший в здании юрфака МГИМО: «Всем командам выдавался кейс, на решение которого отводилось около двух часов. Потом нам предстояло представить свое юридическое заключение членам жюри — представителям крупных юридических фирм». Чтобы правильно решить все задачи первого и второго туров, ребятам пришлось продемонстрировать не только высокий уровень юридических знаний, но и soft skills — коммуникацию в команде, ораторское искусство, навык управления конфликтами. «Грамотное сочетание знаний в области права с качественной командной работой и помогло нам выиграть», — уверен Иван Япрынцев.

