МГУ победил в конкурсе федерального проекта «Передовые инженерные школы»

11 декабря Правительство Российской Федерации объявило о расширении федерального проекта Министерства науки и высшего образования Российской Федерации «Передовые инженерные школы». Одной из новых школ будет представленная командой учёных МГУ во главе с ректором В.А. Садовничим Инженерная школа МГУ.

Ректор Московского университета академик В.А. Садовничий: «Мы представили проект Инженерной школы МГУ, имея хорошую базу. Уже 30 лет назад мы начали создавать у себя инженерные факультеты. Сейчас их четыре, и мы говорим о том, что инженерное образование должно присутствовать в классических университетах. Потому что у нас биология, математика, а значит есть биоинформатика и биоинженерия. У нас химия, а значит есть и науки о материалах и т.д. За эти годы мы выпустили две тысячи специалистов по фундаментальной инженерии. Поэтому сейчас мы разработали государственный стандарт их подготовки и рассчитываем, что он будет принят. Проект Инженерной школы МГУ – пионерский. Он важен для промышленности, для людей, он про создание лекарств, технологий, и мы в начале большого пути».

Инженерная школа МГУ создается с привлечением потенциала факультета фундаментальной физико-химической инженерии, биотехнологического факультета, факультета наук о материалах и факультета биоинженерии и бионформатики. Факультетами-партнерами Школы на первом этапе реализации проекта станут химический, биологический, экономический и другие структурные подразделения Московского университета.

Академик РАН, вице-президент Российского химического общества, и.о. декана факультета фундаментальной физико-химической инженерии Ю.Г. Горбунова: «Проект преследует амбициозную цель – объединить возможности ведущего университета страны и индустриальных партнеров, создать систему подготовки кадров, остро необходимых для обновления целой отрасли, направленной на разработку лекарственных средств и биохимических продуктов, в том числе самых современных препаратов.

Директором Инженерной школы МГУ станет и.о. декана факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ, доктор биологических наук А.А. Замятнин.

«Московский университет вот уже почти 270 лет является источником фундаментальных знаний и одновременно много лет мы создаем инженерные решения и продукты для индустрии, что подтверждается рейтингом RAEX, в котором МГУ занимает ведущие места инженерном образовании. У нас созданы четыре инженерных факультета, два из которых – на базе наукоградов в Пущино и Черноголовке. В то же время в начале 2023 года в научно-технологической долине МГУ открылся первый кластер, объединяющий высокотехнологичные компании. Поэтому создание Инженерной школы МГУ закономерно, логично и направлено на организацию эффективной системы, способной трансформировать новые знания в востребованные технологические решения и продукт», – прокомментировал Замятнин.

В рамках Инженерной школы МГУ планируется подготовка инженеров-исследователей по направлениям: «Фармацевтическая разработка», «Производство лекарственных средств», «Контроль качества лекарственных средств», «Валидация фармацевтического производства», а также инженеров-программистов по направлению «Применение машинного обучения в биологии» (магистерские программы). Также будут реализовываться программы дополнительного профессионального образования по направлениям: «Цифровые и квантовые технологии в медицине и экологии», «Применение высокоинформативных комбинированных методов анализа в биомедицине»», «Нормы надлежащей производственной практики» и др.

Предусмотрен постоянный мониторинг востребованности выпускников Инженерной школы, и в соответствии с его результатами будут вноситься коррективы в работу. Также в рамках работы со школьниками планируется довузовская подготовка и профориентация, вовлечение школьников в научную и проектную работу, повышение квалификации школьных учителей, популяризация науки.

Главным результатом развития Инженерной школы МГУ должна стать работающая в контуре Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы» самовоспроизводящаяся система, генерирующая востребованные обществом и бизнесом лекарственные препараты и материалы, технологические решения для здоровьесбережения, опыт которой можно распространять на другие отрасли. К 2030 году планируется разработать систему, создающую десятки отечественных оригинальных препаратов в год, и компании, их производящие и выводящие на рынок.

С 2021 года в России на базе университетов в 15 регионах страны создано 30 передовых инженерных школ, поддерживаемых грантами Минобрнауки в размере от 100 до 500 млн рублей. Среди их приоритетов – двигателестроение, медицинское приборостроение, атомное машиностроение, авиационная и ракетно-космическая техника, искусственный интеллект. В работу школ включено более 150 высокотехнологичных компаний – индустриальных партнеров, участвующих в образовательном процессе и нацеленных на трудоустройство выпускников в своих компаниях. По итогам принятых сегодня решений система передовых инженерных школ России будет состоять из 50 вузов по всей стране.

«Проект сразу доказал свою востребованность. В сентябре 2023 года уже провели второй конкурс. И участие в нем приняли целых 73 вуза страны», – отметил ранее, говоря о проекте, председатель Правительства Российской Федерации М.М. Мишустин.

Как подчеркнул зампредседателя Правительства Д.Н. Чернышенко, за два года из федерального бюджета на поддержку Передовых инженерных школ выделено 12,6 млрд рублей. В 2024 году объем бюджетного финансирования составит 16,5 млрд рублей. Запланировано и привлечение средств из внебюджетных источников. «Это создает новое качество нашего инженерного образования. Такая синергия вузов и предприятий направлена также на разработки для реального сектора экономики», – сказал вице-премьер.

