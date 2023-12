Максим Решетников: четверть средств, направляемых по нацпроекту МСП, приходится на туризм

Source: MIL-OSI Russian Language News

Министр экономического развития РФ Максим Решетников провел встречу с представителями турбизнеса Владимирской области в Суздале. Министр отметил, что регион грамотно использует меры поддержки в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», и призвал предпринимателей активнее работать с различными инструментами для реализации туристических проектов. Один из таких – нацпроект «Малое и среднее предпринимательство».

«Мы должны стараться поддерживать туристические проекты не только грантами из бюджета, сейчас уже сделали достаточно большие шаги, в том числе, в части налогообложения. Президент поддержал нулевой НДС. Бизнес может использовать и те инструменты, которые есть по другим направлениям. Например, нацпроект по малому и среднему предпринимательству, в нем четверть средств идет на туризм. Сейчас затачиваем весь нацпроект на экономику предложения. Туризм — часть экономики предложения, поэтому готовы брать на бюджет больше рисков по возврату кредитов, чтобы банки охотнее предоставляли кредиты», — рассказал Максим Решетников.

Владимирская область уже в этом году получила более 485 млн рублей в рамках нацпроекта по туризму на развитие туристического центра Мурома и Суздаля. Будут созданы новые смотровые площадки и фотозоны, удобная навигация. Регион наращивает и номерной фонд, чтобы принять большее количество туристов. По программе строительства модульных гостиниц в 2023-2024 годах планируется реализовать 6 проектов более чем на 150 млн рублей, в них будет создано 117 номеров. Кроме того, в рамках льготного кредитования крупных отелей построен новый корпус Парк-отеля «Доброград» на 150 номеров, объем кредитного портфеля этого проекта составил 500 млн рублей.

Число турпоездок во Владимирскую область за 10 месяцев 2023 года увеличилось на четверть в сравнении с прошлым годом и превысило 650 тысяч.

Министр также отметил, что со следующего года регионы самостоятельно смогут выбирать приоритетные направления и направлять на них средства в рамках единой субсидии по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства», куратором которого является вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В числе возможных направлений — обустройство городов, пляжей, турмаршрутов и событийные мероприятия.

«В сотрудничестве с Минэкономразвития системно занимается развитием туристической инфраструктуры. В регионе реализуется федеральная поддержка в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». И объем региональных мер поддержки год от года растет. Ежегодно помогаем муниципальным образованиям в создании благоприятных условий для развития туризма. В текущем году объем средств для них составил 51,5 млн рублей. Это в 1,6 раза больше уровня прошлого года. Поддержано 5 проектов по созданию пешеходных маршрутов и 2 проекта по созданию кемпинговых площадок. Поддерживаем предпринимательские инициативы по созданию модульных некапитальных средств размещения и частных музеев. В 2023 году направили на эти цели 85 млн рублей», — сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Глава региона также напомнил, что Суздаль стал новогодней столицей России 2024 года. В этом же году городу исполняется тысяча лет. Все это поможет привлечь внимание туристов и создать импульс для дальнейшего развития отрасли во Владимирской области.

