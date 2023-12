Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Владимирская область — регион с большим экономическим потенциалом, который активно диверсифицирует экономику. В этом году сфера промышленности выросла на 9%, сельского хозяйства на 5% и объем инвестиций увеличился на 5%. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников в рамках рабочего визита во Владимирскую область.

«Регион привлекает инвестиции с помощью федеральных механизмов в традиционно сильные отрасли. Здесь работают две особые экономические зоны «Доброград-1» и «Владимир». На текущий момент 16 резидентов уже вложили более 1 млрд рублей в производство оборудования для добычи сжиженного природного газа, продукцию химической промышленности, молочной продукции, медицинских изделий. Потенциал развития есть, поскольку заполняемость все еще невысокая. Необходимо активнее работать с инвесторами», — отметил министр.

По его словам, опорные отрасли также развиваются в промышленных парках. В рамках нацпроекта МСП созданы площадки на базе двух технопарков для малых и средних производственных компаний. На территории парков работают 39 резидентов, которые создали более 600 рабочих мест.

«Объем региональных мер поддержки год от года растет. Ежегодно помогаем муниципальным образованиям в создании благоприятных условий для развития туризма», — прокомментировал губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Максим Решетников подчеркнул, что федеральные механизмы не только поддерживают опорные отрасли, но и помогают запускать проекты в приоритетных отраслях, которые обеспечат технологический суверенитет. Эту задачу поставил Президент РФ.

«За счет инфраструктурных бюджетных кредитов реализуются два проекта. В их числе — создание инфраструктуры для технопарка по производству высокоточной механики и мехатроники. Это важные технологии, на их основе работают автоматизированные линии сборки, беспилотные автомобили, роботы, умные дома. И реализация проекта по созданию кластера «Фармацевтическая долина» должна придать мощный импульс развитию медицинской промышленности», — сообщил министр.

Также в ходе рабочего визита во Владимирскую область министр посетил гостинично-туристический комплекс в Суздале, оценил ход строительства аквапарка за счет господдержки и провел встречу с туристическим бизнесом региона.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI