Лучшие проекты студенческого акселератора .catalyst выступят на Демо-дне 15 декабря

15 декабря состоится финальная защита проектов студенческого акселератора .catalyst, организованного командами Стартап-студии НГУ и Академпарка. За учебный семестр более сотни студентов НГУ работали над реализацией технологических проектов под чутким руководствов наставников в лице действующих предпринимателей, экспертов и преподавателей НГУ. В результате свыше 15 студенческих команд выступят в финале перед экспертным жюри.

В состав жюри войдут эксперты, которые на протяжении всего семестра проводили лекции, мастер-классы и делились собственным опытом. В мероприятии также примут участие представители Академпарка, Центра трансфера технологий и коммерциализации НГУ, Новосибирского областного инновационного фонда и др. После каждой презентации проекта команды ответят на вопросы экспертов, а общая оценка будет строится из совокупности двух факторов: презентация проекта и качество обратной связи после вопросов жюри.

В финале .catalyst 2023 сразятся узконаправленные наукоёмкие проекты, закрывающие, к примеру, задачи добывающей отрасли и идеи, направленные на решение массовых проблем: уход за ребёнком, выбор еды, одежды, косметики и даже борьба с одиночеством.

— Все проекты, дошедшие до финала, имеют хорошие шансы на дальнейший успех. Вопрос лишь в уровне проработанности. Мы продолжим помогать всем участникам акселератора вне зависимости от результатов Демо-дня. Даже если инновационная идея не войдёт в число победителей, но у ребят будет желание двигаться дальше, – Стартап-студия продолжит с ними работу. Дальше ребята могут пойти на конкурс «Студенческий стартап» Фонда содействия инновациями и претендовать на резидентово в Бизнес-инкубаторе Академпарка, — поделилась Мария Галямова, руководитель Стартап-студии НГУ.

Чтобы подробнее познакомиться со студентами-инноваторами и их прорывными идеями, приходите на финал .catalyst 2023, который пройдет в открытом формате 15 декабря в 16:20, ауд.3307, Пирогова, 1.

Команды, которые на демо-дне впечатлят экспертное жюри больше остальных, смогут представить свой проект на Startup Lynch 17 декабря. Ребята поборются за призовой фонд в 300.000 рублей на развитие стартапа.

