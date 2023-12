«Кандидаты в оперативный резерв» успешно завершили программу обучения

Source: MIL-OSI Russian Language News

8 декабря в Государственном университете управления прошло заключительное очное мероприятие трека «Кандидаты в оперативный резерв» образовательной программы «Академический резерв» и вручение дипломов о прохождении курса профессиональной переподготовки.

Участники программы в составе 10 команд под руководством опытных менторов разработали и представили аттестационной комиссии проекты в сфере управления человеческим капиталом в подведомственных Минобрнауки организациях.

С приветственным словом к собравшимся обратился ректор ГУУ Владимир Строев, отметивший важность и пользу программы.

«Программа заканчивается, но для вас все только начинается. За эти полтора года многие участники уже получили назначения, и тем не менее остаются с нами на связи. Мы рады каждому. Одной теории недостаточно, чтобы стать профессиональным управленцем. Можно лишь дать общие рекомендации, подвести к единому стандарту, а в конкретных ситуациях вы будете разбираться уже сами. Поэтому и ценны практические выезды, на которых можно увидеть, как обстоят дела на практике. Надеемся, что это поможет вам в дальнейшей работе, независимо от места и должности. Сегодня перед образованием стоят непростые задачи, для решения которых нам предстоит многое сделать», — подчеркнул Владимир Витальевич.

Советник при ректорате ГУУ, член оргкомитета программы «Академический резерв» Сергей Чуев подвел краткие итоги обучения.

«Спасибо Минобрнауки за то, что доверили нам проведение этого большого проекта. Мы наряду с платформой «Россия – страна возможностей» исполняем поручения президента. Программа прошла успешно, участники повысили свою квалификацию и присоединились к большой и дружной семье выпускников ГУУ», — отметил Сергей Владимирович.

Ведущий эксперт по управлению проектами Академии управления WINbd, партнер стартап-студии «Открытые инновации», член правления ассоциации управления проектами «СОВНЕТ» Вениамин Кизеев высоко оценил работу команд и важность обсуждаемой темы.

«Сегодня тема управления человеческим капиталом особенно актуальна. Большинство команд представило модели кадрового резерва организаций, при этом повторений почти не было, участники показали глубокий и осмысленный подход. Приятно вернуться в интеллектуальную среду, где красиво, ясно и понятно доносят мысль», — поделился Вениамин Михайлович.

Член Совета по формированию и подготовке резерва руководящих кадров научных и образовательных организаций Елена Попова поблагодарила Государственный университет управления и участников программы за отлично проведенную работу.

«Мне было интересно наблюдать за работой команд, за тем, как участники смогли найти пути развития и улучшения. Часто проекты зарываются на этапе финансирования. Надеюсь, что вы сами сможете реализовать свои проекты или найти спонсоров», — пожелала Елена Александровна.

Президент Южного федерального университета Марина Боровская также поделилась своим мнением о программе.

«Приятно, что, думая о системе развития науки и образования, мы все больше говорим об инструментах повышения интеллектуальных возможностей. Важно чтобы проекты внедрялись. Попробуйте в своих организациях их реализовать. Академический резерв не просто формируется, но и накапливает опыт и практику, создавая академическое сообщество», — заметила Марина Александровна.

В завершении встречи прошло торжественное вручение дипломов о профессиональной переподготовке.

Напомним, что «Академический резерв» – программа подготовки кадрового управленческого резерва в области науки и образования: руководящего состава образовательных и научных организаций, реализуемая по государственному заданию Министерства науки и высшего образования России. Одним из организаторов программы выступает Государственный университет управления, на базе которого прошли очные интенсивы для участников программы.

