Илья Торосов: к 2050 году Россия увеличит в два раза мощность генерации ВИЭ

К 2050 году ожидается снижение спроса на углеводороды, однако уже открываются новые рынки низкоуглеродной энергии. Об этом первый заместитель министра экономического развития России Илья Торосов заявил на СОР 28 в Дубае.

По его словам, в России делается акцент на развитии новых высокоэффективных производств, продукции с высокой добавленной стоимостью. Развивается экспортный сектор по производству водорода – к 2030 году Россия планирует занять пятую часть мирового рынка (в рамках стратегической инициативы «Чистая энергетика», утвержденной председателем Правительства России Михаилом Мишустиным).

«Российская экономика, в том числе энергетический сектор, уже сейчас в значительной степени используют низкоуглеродные источники. Если смотреть энергобаланс за 2022 год, то ВИЭ и ГЭС в структуре энергогенерации России занимают больший процент чем в таких странах как США, Китай, Индия» – отметил Торосов. При этом в планах правительства увеличить долю зеленой энергетики к 2030 г. до 39,7 % (сейчас – 37,8%), и половина прироста будет обеспечиваться удвоением зеленой ВИЭ-генерации с 6 ГВт до 12ГВт, что по объёму выработки электрической энергии сопоставимо с потреблением целого субъекта Российской федерации.

Торосов также отметил, что в стране уже запущены десятки проектов, а гарантированный государством объем возврата инвестиций составит 175 млрд руб. до 2030 года.

Для развития ВИЭ государством предоставляется ряд льгот, действуют механизмы, повышающие привлекательность таких проектов. Например, установка ВИЭ может считаться климатическим проектом, по результатам которого можно выпустить углеродные единицы.

В дальнейшем их можно будет продать или зачесть в снижение собственного углеродного следа. Торосов отметил, что «на сегодняшний момент в реестре углеродных единиц зарегистрировано 8 климатических проектов. 87,5 тыс. единиц уже выпущены, реализованы на рынке 3.7 тыс., еще около 52 млн углеродных единиц планируется выпустить в обращение в ближайшее время.

Кроме того, в России запущена таксономия «зеленых» проектов. В 2023 году она была расширена – в нее включили проекты в области производства водорода, строительства энергоэффективных зданий и ряд других.

«Работа по декарбонизации, обеспечению энергоперехода не возможна без научной поддержки. Для этого в прошлом году запустили «Российскую систему климатического мониторинга» (ВИП ГЗ). Это более 40 научных организаций по всей стране, ученые с мировым именем», – отметил Торосов.

По его словам, экономическое моделирование на основе полученных данных позволит подбирать наиболее эффективные меры декарбонизации и адаптации к изменениям климата с точки зрения затрат и снижения выбросов. «Видим широкий спектр возможностей для использования системы. Для государства это доступ к новейшим научным данным – говорим на одном языке с миром, подтверждение национальных подходов к декарбонизации экономики экспертными оценками и данными, использование системы для адаптационного планирования. Бизнес сможет использовать систему для оценки климатических рисков при формирования корпоративных стратегических документов (элемент инвестиционной привлекательности, повышение эффективности) и для снижения уровня неопределенности в объемах выбросов на уровне компании или реализуемого проекта», – сказал Торосов.

В свою очередь, выступая на сессии старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова отметила, что «Сбербанк приветствует реализацию государственного проекта по климатическому мониторингу и участвуем в его реализации. Сегодня вопрос проведения эффективной климатической политики всё больше перемещается в экономическую плоскость. Например, по нашим предварительным прогнозам, в России ущерб от изменений климата с 2023 по 2027 годы может составить в среднем 580 млрд рублей ежегодно.

Поэтому Сбер также разработал собственные AI-модели прогнозирования климатических риск-событий и оценки их экономических последствий, которые также будут эффективны в рамках реализации второго этапа национального плана адаптации к изменениям климата. Мы надеемся, что наша экспертиза и высокотехнологичные решения, в том числе на базе искусственного интеллекта, поспособствуют выполнению Россией целей национальной климатической повестки», – сказала она.

