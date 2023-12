Больше половины россиян проверяют мессенджеры сразу после пробуждения

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет "Высшая школа экономики" –

54% россиян в течение первых 15 минут после пробуждения проверяют мессенджеры и социальные сети. Об этом свидетельствуют данные репрезентативного опроса населения России в рамках проекта «Мониторинг цифровой трансформации общества», организованного ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. Треть россиян (31%) делают это, потому что опасаются пропустить важную информацию, еще треть (30%) — просто в свободное время занимаются скроллингом новостей, социальных сетей или рабочей почты.

Большинство респондентов испытывают зависимость от социальных сетей, но переживают ее по-разному: для одних отдых от социальных сетей не является стрессом (в большинстве случаев это люди старше 30 лет); другие (прежде всего молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет) испытывают стресс, поскольку бóльшая часть их жизни проходит в цифровом пространстве. При этом для поколения Z (2001–2016 годов рождения) характерна устойчивая забота о формировании своего виртуального «я». Они с детства используют цифровые технологии и воспринимают их как добровольный собственный выбор. Виртуальное «я» отвечает за коммуникацию с онлайн-сообществом, в котором формируются негласные правила поведения, нормы жизни и критерии успешности, отмечают исследователи. Данные, полученные учеными, говорят о том, что желание создать в социальной сети улучшенную версию себя в наибольшей степени характерно для представителей поколения Z и в меньшей — для бебибумеров (тех, кто родился в 1981 году и позже). Более половины (53%) респондентов отметили, что за последние полгода их источники потребления новостей скорее изменились и их число увеличилось. Ученые отмечают, что у такого поведения есть существенный риск: чтение новостей и социальных сетей создает иллюзию осведомленности о событиях, не давая глубокого понимания происходящего, не позволяя принять взвешенное решение и выработать стратегию поведения. Такая практика, напротив, подталкивает к спонтанным и необдуманным действиям и приводит к общему негативному фону и напряженности в обществе. В период социальной турбулентности человек наиболее подвержен внешнему воздействию и уязвим для манипуляций. Большинство (70%) респондентов, ощущающих раздражение, усталость и апатию, отмечают, что социальные сети и мессенджеры не помогают справиться с негативными эмоциями. Таким образом, существует подсознательное ощущение, что именно чрезмерное чтение новостей в интернете и пребывание в социальных сетях являются причиной эмоционального дисбаланса, делают вывод исследователи.

