10.12.2023 Wyjątkowe obchody Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka

Wyjątkowe obchody Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka10.12.2023

10 grudnias br. mija 75 lat od przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Deklaracji Praw Człowieka. Dokument nie stracił na aktualności, a wiele zdefiniowanych w nim praw nadal wymaga ochrony w różnych częściach świata.

Działania polskiej dyplomacji na rzecz promocji oraz poszanowania międzynarodowych norm praw człowieka konsekwentnie realizowane są między innymi poprzez aktywną politykę wielostronną w ramach systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, a także na in nych forach. To jeden z najistotniejszych elementów polskiej polityki zagranicznej.

Naszą aktywność skupiamy w szczególności na prawach dziecka, prawach osób z niepełnosprawnościami, wolności religii lub wyznania oraz przestrzeganiu praw człowieka w Rosji oraz na Białorusi. Należy podkreślić, że Polska z całą mocą potępia wszelkie przypadki naruszeń praw człowieka, jakich dopuszczają się wojska rosyjskie w trakcie nielegalnej agresji przeciwko Ukrainie.

Nie zapominamy również o osobach, które swoją bezkompromisową i niezłomną postawą dają świadectwo przywiązania do zasad wyrażonych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Świadectwem tego jest przyznanie w 2023 r. przez Ministra Spraw Zagranicznych corocznej nagrody „Pro Dignitate Humana” Władimirowi Kara-Murza, dziennikarzowi, więźniowi politycznemu i obrońcy praw człowieka w Rosji.

* Przyjęcie Deklaracji w 1948 r. stanowiło milowy krok w kierunku uznania praw człowieka jako powszechnych, naturalnych, niepodzielnych, niezbywalnych i przyrodzonych praw przynależnych każdej osobie bez względu na rasę, kolor skóry, płeć, język, wyznanie, pogl ądy polityczne, narodowość, pochodzenie społeczne, majątek, urodzenie lub jakiekolwiek inne różnice.

