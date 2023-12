Российские школьники завоевали шесть золотых медалей на естественно-научной олимпиаде в Таиланде

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

Сборная России уверенно победила в ХХ Международной естественно-научной олимпиаде юниоров, которая проходила с 1 по 9 декабря в Бангкоке. Все шесть российских школьников завоевали награды высшей пробы.

Россию на олимпиаде представляли:

Федор Авдеев, Лицей «Вторая школа» имени В. Ф. Овчинникова, г. Москва;

Роберт Битлев, Лицей № 533 «Образовательный комплекс “Малая Охта”», г. Санкт-Петербург;

Владимир Беленький, школа № 179, г. Москва;

Роман Кожевников, Физико-математический лицей № 5, г. Долгопрудный, Московская область;

Мария Мягкова, Лицей «Вторая школа» имени В. Ф. Овчинникова, г. Москва;

Мария Торкановская, Физтех-лицей имени П. Л. Капицы, г. Долгопрудный, Московская область.

Кроме того, наша сборная получила специальный приз за экспериментальный тур.

Успехи российской сборной отметил министр просвещения России Сергей Кравцов: «Естественно-научная олимпиада юниоров в Бангкоке завершила цикл ключевых международных олимпиад школьников 2023 года, и мы с уверенностью можем сказать, что российские сборные в этом году выступили очень успешно. Главное – наши участники продемонстрировали высочайший уровень подготовки, что еще раз подчеркивает – отечественная система образования по праву считается одной из лучших в мире. В достигнутом результате, конечно, большая заслуга не только самих школьников, но и их педагогов и наставников, всех тех, кто помогал им раскрыть таланты, поддерживал и вел к новым вершинам. Перед ребятами открыты пути в большую науку, уверен, они найдут себя в самых разных направлениях и будут трудиться на благо нашей страны. От души поздравляю еще раз нашу команду и желаю им успехов во всех начинаниях».

Сборную готовили преподаватели МФТИ Валерий Слободянин, Леонид Колдунов, Елена Снигирева, Марина Богородская и Максим Каркешкин, а также учитель биологии школы №192 г. Москвы Игорь Киселев.

Заслуги сборной отметил и ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.

«Блестящие результаты нашей сборной на Международной естественно-научной олимпиаде — это не только отличная подготовка по физике, химии и биологии, но и свидетельство системного, междисциплинарного мышления ребят. Именно те, кто готов искать многомерные подходы к решению задач, будут успешны в дальнейшей научной карьере. Я искренне поздравляю школьных учителей, моих коллег, тренировавших сборную, и, конечно, ребят, которым желаю успехов в учебе, открытий и свершений», — сказал Дмитрий Ливанов, обращаясь к победителям.

ХХ Международная естественно-научная олимпиада юниоров проходила в три тура: тестовый, теоретический и экспериментальный, в каждом из них участники должны были показать свои знания по физике, химии и биологии. Россияне оказались лучшими на всех этапах, оставив позади себя более 300 участников из 54 стран

Как рассказал заведующий учебно-методической лабораторией МФТИ по работе с одаренными детьми Валерий Слободянин, команда российской сборной формировалась по результатам, которые показали школьники на региональном и заключительном этапах Всероссийской олимпиады школьников по физике и химии, а также по результатам учебно-тренировочных сборов, которые проходили летом и осенью на базе Московского физико-технического института и в образовательном центре «Сириус».

Международная естественно-научная олимпиада юниоров проводится с 2004 года, возраст участников не должен превышать 16 лет. Цель соревнований — повысить интерес учеников к естественно-научным дисциплинам.

Российские школьники показывают неизменно высокие результаты на международной естественно-научной олимпиаде юниоров: в 2022 году сборная России завоевала пять золотых и одну серебряную медаль на состязаниях в Боготе (Колумбия). Первые места у россиян были и в предыдущие годы.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI