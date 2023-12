Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

9 декабря в России отмечается памятная дата, посвящённая не только героическим предкам, но и ныне живущим воинам, отмеченным высокими государственными наградами, званиями Героев Советского Союза, Российской Федерации, награждённых орденами Святого Георгия и орденом Славы.

Выбранная в 2007 году дата 9 декабря непосредственно относится к одной из этих наград. В этот день 1769 года императрица Екатерина II учредила орден Святого Георгия Победоносца. До 1917 года кавалеры ордена отмечали день памяти Святого Георгия как свой праздник. В советское время аналогом этой награды стал орден Славы, он даже сохранил цвета орденской ленты, которую мы и сегодня называем георгиевской.

Государственный университет управления сегодня вспоминает ветеранов Великой Отечественный войны и других конфликтов, которые, к сожалению, всё ещё происходят на границах России. Исторически сложилось так, что наша страна избегает агрессии, а её военная доктрина до сих пор соответствует формуле, вложенной Сергеем Эйзенштейном в уста Александра Невского: «Кто к нам с мечом придёт, тот от меча и погибнет».

В ГУУ хорошо помнят отечественную историю и знают мировую культуру, а потому высоко ценят тех, кто готов защищать их и государственный суверенитет России перед лицом любой опасности или несправедливости. Вечная слава ушедшим Героям и безмерная благодарность живущим.

