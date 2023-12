МФТИ и Ставропольский край объединяют усилия для развития агробиотехнологий в регионе

Source: MIL-OSI Russian Language News

Московский физико-технический институт, правительство Ставропольского края и Ставропольский государственный аграрный университет создали консорциум «Образование и наука для развития региона».

Подписание соответствующего соглашения состоялось 9 декабря на площадке международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Свои подписи под документом поставили проректор по научной работе МФТИ Виталий Баган, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и ректор СтГАУ Владимир Ситников.

Создание Консорциума «Образование и наука для развития региона» с ведущим техническим вузом России направлено на развитие научно-образовательной системы Ставропольского края, где будут объединены усилия и ресурсы образовательных организаций для сохранения в регионе преемственности и традиций лучших научных школ, обеспечена передача опыта в научной среде. Кроме того, такое объединение позволит повысить эффективность научной деятельности и качества высшего образования в Ставропольском крае. К консорциуму присоединятся организации реального сектора экономики и социальной сферы региона.

Учреждение консорциума «Образование и наука для развития региона» между МФТИ, правительством Ставропольского края и Ставропольским государственным аграрным университетом является продолжением уже начатого в 2023 году сотрудничества между Физтехом и СтГАУ.

«Цель создаваемого сегодня консорциума между правительством Ставропольского края, ведущим аграрным вузом региона и МФТИ гораздо шире, чем взаимовыгодное сотрудничество друг с другом. Наша миссия — создание условий, благоприятных для закрепления в регионе талантливой молодежи и их самореализация в междисциплинарных исследованиях на стыке генетических технологий, агрономии, биофизики и математического моделирования. Мы планируем решать поставленные задачи через реализацию совместных образовательных программ, создание совместных лабораторий, включение в орбиту этих исследований индустриальных партнеров, разработку новых технологий и их трансфер в реальный сектор экономики», – сказал проректор по научной работе МФТИ Виталий Баган.

На базе Физтех-школы биологической и медицинской физики (ФБМФ) МФТИ совместно со Ставропольским аграрным университетом с 2023/2024 учебного года реализуется программа магистратуры “Современные агробиотехнологии”. Первый набор состоялся в этом году. В рамках магистратуры студенты изучают основы биоинформатического анализа генетических данных растений; методику экспериментальных исследований в агрономии; введение в технологии геномного редактирования; генетическая инженерия и другие дисциплины.

“МФТИ — один из ведущих научных центров России с уникальным и сильным составом НПР, опыт которого будет крайне важен при подготовке ученых СтГАУ в области геномики растений. Сотрудничество наших вузов — станет новым подспорьем в реализации стратегического проекта по селекции и питомниководству ягодных культур в рамках программы «Приоритет 2030». Также создание нового консорциума позволит объединить ресурсы для устойчивого развития Ставропольского края”, – сказал ректор СтГАУ Владимир Ситников

Особенность совместной программы заключается в том, что магистранты СтГАУ проходят обучение на площадке МФТИ, а на практику выезжают в свой регион. После завершения обучения в магистратуре молодые ученые вернутся в Ставропольский аграрный университет, чтобы заниматься развитием тематик, которым посвящены их магистерские диссертации.

«Эффективность развития АПК региона напрямую влияет на роль Ставрополья в обеспечении продуктовой безопасности нашей страны. И конечно, развитие отрасли невозможно без обеспечения ее грамотными и высокопрофессиональными кадрами. Ключевую ставку в этом делаем на сотрудничество с ведущими вузами и научными центрами. Уверен, что подписание сегодняшнего соглашения поспособствует привлечению в сельское хозяйство края молодых компетентных специалистов», – сказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Создаваемый Консорциум является добровольным объединением, будет функционировать без образования юридического лица, и открыт для присоединения к нему других участников из числа научных, образовательных организаций, представителей реального сектора и предпринимательской среды всех регионов России.

