День Героев Отечества наша страна отмечает 9 декабря. Именно в этот день в 1769 г. императрица Екатерина II учредила высшую военную награду – орден Святого Георгия Победоносца.

Орден имел четыре степени отличия и присваивался воинам, проявившим мужество и честь в сражениях. В 1807 г. по образцу этой награды был учреждён знак отличия для нижних чинов – Георгиевский крест, ставший одной из самых почитаемых боевых наград.

До революции 1917 г. ежегодно 9 декабря чествовали всех георгиевских кавалеров. После Октябрьской революции праздник был отменён, а орден заменили новыми наградами.

В 2000 г. орден Святого Георгия восстановлен в качестве высшей военной награды России, а в 2007 г. возродили и праздник – День Героев Отечества.

В этот день чествуют тех, кто удостоен самых почётных государственных наград – званий Героев Советского Союза, Российской Федерации, орденов Славы и Святого Георгия.

