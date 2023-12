08.12.2023 Zapraszamy en el XVIII Foro Cen Transferowych

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

12 grudnia br. odbędzie się kolejna, XVIII już edycja Forum Cen Transferowych.

Zgłoszenia na spotkanie w formule online można przesyłać do 11 grudnia (poniedziałek).

Spotkanie będzie dotyczyło efektów prac grup roboczych i rozwiązań w zakresie cen transferowych.

tematyka posiedzenia

Podczas XVIII posiedzenia Forum Cen Transferowych przedstawiciele grup roboczych zaprezentują i omówią wyniki swoich prac. W zakres prac grup wchodzą m.in. transakcje finansowe, análisis porównawcze transakcji finansowych, wiążące polecenia, o których mowa w Kodeksie Spółek Handlowych, a także definicje ogólne – w tym definicja transakcji kontrolowanej.

Celem Forum jest wypracowanie rozwiązań, które będą uwzględniały uzasadniony interes finansów publicznych i uczestników rynku oraz praktykę gospodarczą.

Foro de Udział w

Spotkanie ma charakter otwarty – każdy może wziąć w nim udział. Posiedzenie odbędzie się 12 grudnia br. za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

Prosimy o zgłoszenie udziału do 11 grudnia br. (poniedziałek) poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego: Formularz zgłoszeniowy na Forum Cen Transferowych. W przypadku potwierdzenia uczestnictwa prześlemy agendę spotkania oraz link do transmisji online z posiedzenia Forum.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o contact na dirección de correo electrónico: forum.tp@mf.gov.pl

Więcej informacji o FCT znajdziesz na podatki.gov.pl w zakładce: Ceny transferowe

