08.12.2023 Umowa na 152 KRABY dla Wojska Polskiego zatwierdzona

Umowa na 152 KRABY dla Wojska Polskiego zatwierdzona08.12.2023

“Nie ma polskiego wojska bez polskiego przemysłu zbrojeniowego, ale także nie ma polskiego przemysłu zbrojeniowego bez polskiego wojska. Dziś zatwierdziłem kolejną umowę, która stanowi ważny element rozwoju polskich Sił Zbrojnych. Do wcześniej zamówionych 6 dywizjonowych modułów ogniowych „Regina” dołączamy kolejne 6. Zamówienie dotyczy pozyskania 152 armatohaubic Krab wraz z wozami towarzyszącymi, a więc wozami amunicyjnymi, wozami dozoru technicznego, wozami przeznaczonymi dla dowództwa poszczególnych jednostek. To jest kontrakt, który został podpisany przed chwilą, który stanowi, jeszcze raz to powtarzam, ważny element wzmacniania polskich Sił Zbrojnych” – powiedział minister Mariusz Błaszczak podczas konferencji prasowej.

8 grudnia szef MON zatwierdził umowę dotyczącą pozyskania kolejnych 152 egz. samobieżnych armatohaubic KRAB. Wartość kontraktu wynosi ok. 10 mld złotych. Pieniądze na realizację kontraktu zostały zabezpieczone w budżecie MON.

“Wykorzystujemy moce produkcyjne polskiego przemysłu zbrojeniowego w pełnym zakresie.(…) Zawsze wtedy, kiedy tylko polski przemysł zbrojeniowy ma odpowiednie moce produkcyjne, lokujemy nasze zamówienia właśnie w polskim przemyśle zbrojeniowym.(…) W ubiegłym roku Huta Stalowa Wola, PGZ, zawarł najwyższy kontrakt eksportowy (…) To też jest miara możliwości rozwoju polskiego przemysłu zbrojeniowego.(…) Synergia jest warunkiem niezbędnym do tego żeby wzmacniać obronność Rzeczypospolitej Polskiej, ale też żeby rozwijać polski przemysł zbrojeniowy”

– podkreślił szef MON.

Dywizjonowy moduł ogniowy 155 mm armatohaubic samobieżnych KRAB przeznaczony jest do realizacji wsparcia ogniowego na szczeblu brygady oraz dywizji. W skład jednego DMO REGINA wchodzą 24 egz. 155 mm armatohaubic samobieżnych KRAB oraz 18 wozów dowodzenia i logistyki (2 wozy dowódczo-sztabowe, 9 wozów dowódczych, 6 wozów amunicyjnych i 1 warsztat remontu uzbrojenia i elektroniki).

Szef MON zaznaczył, że tak szeroka modernizacja jaka ma miejsce obecnie w Wojsku Polskim wymaga korzystania z rozwiązań zarówno krajowego przemysłu zbrojeniowego, jak i zagranicznego.

“Żeby nie tracić czasu również współpracujemy z dostawcami zagranicznymi. Współpraca z Republiką Korei jest także korzystna dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Jestem przekonany, że za ileś lat nowa wersja armatohaubicy będzie armatohaubicą wspólną – polsko-koreańską. Wszystko jest na dobrej drodze żeby tak ten proces został zakończony”

– powiedział minister Błaszczak

***155 mm samobieżna armatohaubica KRAB z lufą o długości 52 kalibrów jest podstawowym środkiem ogniowym dywizjonu artylerii, pododdziału przeznaczonego do realizacji zadań wsparcia ogniowego na szczeblu brygady lub dywizji. 155 mm. KRAB może prowadzić skuteczny ogień z zakrytych stanowisk ogniowych na odległość do 40 km lub ogień bezpośredni na zasięgu widoczności celu. Ponadto armatohaubica przystosowana została do strzelania nowoczesną amunicją dalekonośną i specjalną o zasięgach powyżej 40 km.

