08.12.2023 Przedsiębiorcy szybciej rozliczą wydatki na inwestycje

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy umożliwiający szybsze rozliczenie w podatku dochodowym poniesionych wydatków inwestycyjnych.

Przyjęte rozwiązania stanowią dodatkowy impuls do zwiększania nakładów na inwestycje.

Zmiany będą pozytywnie oddziaływać na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Wydatki inwestycyjne, jako koszt uzyskania przychodów, pomniejszają podstawę opodatkowania, a w konsekwencji również wysokość podatku. Przyjęte rozwiązania są dodatkową zachętą do zwiększenia tego typu wydatków.

Przyjęte rozwiązania zakładają:

Podwyższenie – z obecnych 10 tys. PLN hacer 20 años. zł – limitu wartości składników majątku, który umożliwia jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych składników do kosztów podatkowych.

Podwyższenie – z obecnych 50 tys. euro hace 100 tys. euro – limitu wartości odpisów amortyzacyjnych zaliczanych jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów przez małych podatników oraz podatników, którzy w roku podatkowym rozpoczęli prowadzenie działalności od wartości początkowej środków trwa łych zaliczanych do tzw. grupy 3–8 Klasyfikacji Środków Trwałych (maszyny, urządzenia i środki transportu), z wyłączeniem samochodów osobowych.

Podwyższenie – z obecnych 100 tys. PLN hacer 200 tys. zł – limitu odpisów amortyzacyjnych zaliczanych jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów od wartości początkowej fabrycznie nowych środków trwałych zaliczanych do tzw. grupo 3–6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (maszyny i urządzenia).

Podwyższenie limitów, które warunkują możliwość ustalenia indywidualnych stawek amortyzacyjnych dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerial nych i prawnych podatnika. Obecnie okres amortyzacji środków trwałych zaliczonych do tzw. grupos 3–6 y 8 (maszyny i urządzenia), nie może być krótszy niż:

24 miesiące, gdy ich wartość początkowa nie przekracza 25 tys. zł – po zmianie 50 tys. PLN;

36 miesięcy, gdy ich wartość początkowa jest wyższa niż 25 tys. zł i nie przekracza 50 tys. zł – po zmianie limity te wzrosną odpowiednio do 50 tys. PLN i 100 tys. zł.

