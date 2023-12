08.12.2023 Ministro de finanzas Andrzej Kosztowniak na posiedzeniu Rady ECOFIN w Brukseli

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Ministrowie finansów UE zatwierdzili zaliczkę w wysokości około 5 mld euro dla Polski ze zmienionego Krajowego Planu Odbudowy.

Kandydatem na stanowisko prezesa EBI została wybrana minister gospodarki i transformacji cyfrowej Hiszpanii Nadia Calviño.

W zakresie reformy ram zarządzania gospodarczego w UE ministrowie nie osiągnęli jeszcze porozumienia.

Odbudowa gospodarcza w UE

Komisja Europejska przedstawiła stan wdrażania Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, FRR). Rada przyjęła także pakiet decyzji w sprawie zmian Krajowych Planów Odbudowy (KPO). Jedna z nich dotyczy aktualizacji polskiego KPO i jego uzupełnienia o rozdział REPowerEU. Znalazły się w nim nowe inwestycje dotyczące zielonej oraz cyfrowej transformacji, a także zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego. Bezpośrednią konsekwencją decyzji Rady będzie wypłata Polsce – w ciągu kilku tygodni – zaliczki na realizację inwestycji z KPO wynoszącej ok. 5 millones de euros. Decyzja Rady jest efektem niemal rocznej intensywnej pracy administracji rządowej zarówno podczas przygotowania aktualizacji KPO, jak i później w trakcie negocjacji z Komisją Europejską i diskusji w Radzie UE.

Zarządzanie gospodarcze

Ministrowie kontynuowali diskusję nad reformą ram zarządzania gospodarczego w UE. Głównym celem trwających de 2020 r. prac jest zwiększenie stabilności finansów publicznych państw członkowskich UE, w szczególności poprzez zróżnicowanie wymogów względem poziomu zadłużenia. Według Polski nowe ramy zarządzania gospodarczego powinny wspierać zwiększanie inwestycji, zwłaszcza w sektorach Strategicznych. Powinny one w pełni uwzględniać nowe wyzwania w zakresie bezpieczeństwa, zarówno wskutek wojny w Ukrainie jak i z powodu innych bezpośrednich zagrożeń na granicach UE. Dlatego Polska postuluje specjalne traktowanie wydatków obronnych, które sprzyjają międzynarodowej solidarności i pomagają w osiąganiu celów polityki UE, a zatem powinny być traktowane jako istotny czynnik w ramach unijnego nadzoru budżetowego. Kompromis przedstawiony przez Prezydencję uwzględnia wszystkie postulaty Polski. Mimo osiągnięcia znaczącego postępu, konieczne jest kontynuowanie prac, by porozumienie osiągnąć jak najszybciej, jeszcze w bieżącym roku.

Wybór prezesa EBI

W drodze kompromisu kandydatem na stanowisko nowego prezesa EBI została wicepremier, minister gospodarki i transformacji cyfrowej Hiszpanii Nadia Calviño. Formalny wybór zostanie przeprowadzony w najbliższych tygodniach. Polska liczy na to, że nowy szef będzie kontynuował misję Banku.

Inne kwestie

Ministrowie omówili postęp prac dotyczących nowych zasobów własnych oraz pakietu ws. euro cyfrowego. Zapoznali się również z oceną wpływu gospodarczego i finansowego agresji Rosji na Ukrainę, a także skuteczności sankcji dotychczas nałożonych na Rosję i możliwością wykorzystania zamrożonych aktywów Rosji na potrzeby o dbudowy Ucrania.

Komisja Europejska przedstawiła najważniejsze elementy tzw. pakietu jesiennego z 21 listopada br. Jego publikacja rozpoczyna formalnie kolejny cykl Semestru Europejskiego na 2024 r. Obejmuje on roczną analizę zrównoważonego wzrostu 2024, mechanizm ostrzegania 2024 i zalecenie w sprawie polityki gospodarczej w strefie euro.

W przeddzień Rady ECOFIN odbyło się posiedzenie Eurogrupy w formacie inkluzywnym, na którym ministrowie omówili przyszłość unijnych rynków kapitałowych i finansowych.

MIL OSI