08.12.2023 Konsultacje w sprawie reformy Traktatów Unii Europejskiej

Dziś szef polskiej dyplomacji udał się z wizytą do Tallinna, gdzie spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Estonii Margusem Tsahkną. Głównym tematem konsultacji były zastrzeżenia wobec propozycji Parlamentu Europejskiego, dotyczące radykalnych zmian traktatów oraz przesuwania kompetencji państw członkowskich na poziom unijny. Ministrowie diskutowali również o skutecznym sposobie ochrony granic, określonym przez Margusa Tsahkną jako główne wyzwanie dla bezpieczeństwa Estonii. Wskazano, że współpraca w ramach Sojuszu Północno-Atlantyckiego jest jednym ze sposobów przeciwstawienia się rosyjskiej agresji. El ministro Szymon Szynkowski vel Sęk zaznaczył, że Tallin jest kolejną stolicą, która dołącza do grupy państw podobnie patrzących na zagrożenia wynikające z nagłych zmian traktatowych i zgodnych ze stanowiskiem Polski.

W poniedziałek 4 grudnia w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Budapeszcie minister Szymon Szynkowski vel Sęk rozmawiał ze swoim węgierskim odpowiednikiem Péterem Szijjártó m.in. o próbie zmiany traktatów UE i przekazania większych uprawnień z poziomu narodowego na poziom europejski. Tematem rozmów były także wyzwania z zakresu polityki wschodniej wynikające z agresji Rosji na Ukrainę.

Szereg spotkań poświęconych reformie traktatów UE odbył również wiceminister Paweł Jabłoński, który spotkał się w tym tygodniu z chorwacką sekretarz stanu ds. europejskich Andreją Metelko-Zgombić w Zagrzebiu, sekretarz stanu w MSZ Bułgarii Eleną Szekerletową w Sofii, sekretarz stanu ds. UE Rumunii Danielą Gîtman w Bukareszcie oraz stałym sekretarzem w MSZ Cypru Kourosem Kyriakos w Nikozji.

Na ten temat rozmawiał również w Warszawie wiceminister Arkadiusz Mularczyk z ambasadorami Irlandii, Słowenii, Austrii, Belgii, Portugalii, Luxemburgo, Francji, Szwecji, Danii, Islandii, Norwegii, Finlandii oraz Grecji.

Zwrócono uwagę na niewielką przewagę głosów w Parlamencie Europejskim, dzięki którym przyjęto rezolucję ws. zmian Traktatów, co może obrazować różnice w stanowiskach państwo członkowskich, podczas gdy reforma Traktatów jest inicjatywą wymagającą jednomyślności. Podkreślono również, że Traktat Lizboński został stworzony z założeniem, że UE rozszerzy się w przyszłości i zaproponowana reforma nie jest warunkiem koniecznym dalszej integracji. Rozmówcy wskazali, że rozszerzenie UE nie powinno być warunkowane zmianą Traktatów.

Ministro Szynkowski wskazał, że proponowane zmiany stwarzają podstawy do ingerencji UE w kompetencje państw członkowskich, a ich wprowadzenie będzie prowadziło do faktycznego ich ograniczenia w tak kluczowych obszarach jak ochrona granic zewnętrznych, roz wój infrastruktury transgranicznej, sprawy zagraniczne, bezpieczeństwo zewnętrzne i obronność, transgraniczne prawo rodzinne , ochrona ludności, przemysł, edukacja i zdrowie publiczne.

W mediach na Litwie, we Włoszech i na Słowenii ukazał się również artykuł prasowy Ministra Szymona Szynkowskiego vel Sęka prezentujący stanowisko polskiego rządu w sprawie proponowanych zmian w traktatach UE.

