Центр «Гармония» удостоен награды Правительства Санкт-Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Александр Бельский вручили награды Правительства лучшим волонтерам и добровольческим организациям города. По итогам года обладателями знаков отличия «За вклад в развитие добровольческой (волонтерской) деятельности в Санкт‑Петербурге» стали 10 человек. 10 организаций награждены знаками отличия «За достижения в области организации труда добровольцев (волонтеров) в Санкт‑Петербурге». Среди победителей и Центр «Гармония» (Добро.Центр.СПбПУ).

Вы — часть 400-тысячной армии добровольцев Петербурга. Активные, чуткие, неравнодушные, вы отдаете делу милосердия свою энергию, терпение и душевные силы. Рад вручить вам заслуженные награды , — сказал Александр Беглов.

Губернатор подчеркнул, что Президент России Владимир Путин фактически вернул Петербургу столичные функции. В городе круглогодично проходят различные мероприятия — форумы, семинары, международные, российские. Все они требуют помощи волонтеров.

Директор Центра «Гармония» Татьяна Нам поделилась опытом СПбПУ, выступив сразу после церемонии награждения прямо из Смольного с докладом на тему: «Экосистема добровольчества в университете. Лучшие практики с международным участием». Выступление прошло в рамках международного вебинара по обмену опытом в сфере добровольческой деятельности, приуроченного ко Дню добровольца в России. На вебинаре спикеры из Армении, Египта и России обсудили возможности добровольчества в разных странах, опыт и перспективы международного взаимодействия.

После церемонии награждения состоялась неформальная беседа глав исполнительной и законодательной власти города с волонтерами. В ней участвовала и победительница конкурса «Студент года» в номинации «Лучший в организации добровольческой деятельности», представитель Политеха Виолетта Ли.

Александр Беглов рассказал о важнейших городских проектах и планах на будущее. Волонтеры, в свою очередь, поблагодарили за те возможности, которые даёт им Правительство Санкт-Петербурга.

Я горжусь, что учусь в Политехе, искренне люблю университет и рада, что могу вместе с командой #ГармонияВПолитехе делать добрые дела и мир лучше! А еще я хотела бы сказать от всех наших волонтеров слова благодарности проректору по молодежной политике и коммуникативным технологиям СПбПУ Максиму Пашоликову и директору Гуманитарного института Наталье Чичериной за поддержку добровольчества , — прокомментировала Виолетта Ли.

