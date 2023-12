Финал Марафона ИТ-соревнований «Роснефти» состоялся на выставке «Россия»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft

В Москве на международной выставке-форуме «Россия» в павильоне Минэнерго РФ прошел финал масштабного Марафона ИТ-соревнований «Роснефти».

Цифровизация бизнес-процессов – одна из ключевых задач Стратегии «Роснефть-2030». Компания планомерно внедряет передовые технологические решения по анализу больших массивов данных для повышения эффективности работы по всем направлениям своей деятельности. Проведение специализированных ИТ-Марафонов позволяет «Роснефти» решать реальные производственные задачи, привлекая к сотрудничеству высококвалифицированные кадры.

В этом году в рамках ИТ-Марафона Компания провела 4 соревнования, в которых приняли участие более 840 студентов, молодых ученых и специалистов компаний из 60 городов России. В рамках финала в Москве встретились призеры состязаний, представители крупных компаний, вузов и научных институтов.

Соревнования Компании нацелены на развитие и популяризацию современных цифровых технологий, высшей математики и роботизации. В этом году, помимо традиционных студенческих хакатонов (хакатон вузов страны и хакатон для программистов-робототехников), «Роснефть» впервые провела Лигу геонавигации и Академический турнир.

Лига геонавигации состояла из пяти онлайн-туров, которые проходили в течение года. Более 120 участников из 45 нефтегазовых компаний и вузов соревновались в геологическом сопровождении бурения скважин с помощью цифрового симулятора на базе программного комплекса «РН-Горизонт+». Анализируя сгенерированные программой геофизические данные, участники выстраивали траектории бурения таким образом, чтобы достичь максимальной длины горизонтальных скважин в участке породы, который содержит достаточное количество углеводородов.

По итогам пяти онлайн-туров определились финалисты Лиги, которые встретились 7 декабря в Москве, чтобы выполнить заключительное задание. Награждение призеров состоялось в финале ИТ-Марафона, где его лучшие участники продемонстрировали гостям мероприятия, как происходит виртуальное бурение скважин.

Академический турнир – новое соревнование ИТ-Марафона. Представители научного сообщества на протяжении нескольких месяцев выполняли задание на тему обработки сейсмических сигналов, которые используются при изучении месторождений. Необходимо было создать вычислительную программу, с ее помощью смоделировать распространение сигналов в неоднородной среде и определить свойства пород.

Финалисты академического турнира презентовали результаты своих научных трудов в ноябре в Уфе на масштабной конференции «Цифровые технологии в добыче углеводородов». Жюри высоко оценило оригинальные идеи молодых ученых. Лучшие из них будут использованы при разработке нового программного продукта «Роснефти» для обработки и интерпретации сейсмических сигналов. На финале ИТ-Марафона награды получили две команды из Новосибирска и команда из Москвы.

За пятилетнюю историю проведения ИТ-Марафона в соревнованиях Компании приняли участие более 5500 человек. Они предложили нефтегазовой отрасли оригинальные решения, которые внедрены или будут применены в проектах по разработке инновационного программного обеспечения и автоматизации производственных процессов. Более 30 участников получили приглашения на работу в периметре «Роснефти».

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

8 декабря 2023 г.

