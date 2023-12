Татьяна Илюшникова: В 2023 году вклад НКО в экономику страны составил 2 триллиона рублей

Source: MIL-OSI Russian Language News

В рамках Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ на выставке «Россия» заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова приняла участие в сессии «Тренд на ДОБРО: как меняется гражданское общество?». Речь шла о возросшей роли НКО, волонтеров и авторов социальных инициатив в России, а также о росте общественного доверия к деятельности некоммерческого сектора в целом.

«Вклад НКО в ВВП страны составляет 1,5% – это около 2 трлн рублей, что сопоставимо с объемом средств, который выделяется государством на ряд серьезных направлений в социальной сфере. Это достигается за счет синергии в работе и министерства, и законодателей, и самих организаций НКО, ведь те законы, которые появляются, не создают сектору новые барьеры и преграды, а, наоборот, дают ему возможность расти и развиваться», – отметила Татьяна Илюшникова.

По словам замминистра, одним из ключевых трендов стало взаимодействие государственных органов и сектора НКО в цифровом формате. Такая трансформация отвечает современным требованиями к актуальности и достоверности информации, а цифровизация процессов способствует своевременному принятию управленческих решений и эффективной деятельности НКО.

Для упрощения сбора и хранения информации о результатах работы НКО Минэкономразвития России совместно с Минюстом России разработали единую форму отчетности в электронном виде. Сейчас инструмент находится на финальном этапе согласования.

«Это не только значительно упростит взаимодействие организаций с органами власти, создаст достоверную аналитическую базу для оценки развития и эффективности мер государственной поддержки, но и обеспечит прозрачность сектора, повысит доверие к нему», – подчеркнула Татьяна Илюшникова.

