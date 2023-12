Страны СНГ утвердили план по развитию международных транспортных коридоров до 2030 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В Москве состоялось юбилейное, 100-е заседание Экономического совета Содружества Независимых Государств. Российскую делегацию возглавил заместитель Председателя Правительства России Алексей Оверчук. С приветственным словом выступил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Минэкономразвития России представил заместитель министра Дмитрий Вольвач.

Участники обменялись мнениями по актуальным вопросам экономического сотрудничества в СНГ и обозначили перспективные направления для дальнейшего взаимодействия.

«Для большинства стран СНГ Россия по-прежнему остается главным торговым партнером, – отметил Дмитрий Вольвач. – Товарооборот со странами содружества увеличился на 6,4%. В общем товарообороте России доля торговли со странами СНГ выросла до 14%. На 4% выросла торговля с Казахстаном, на 9% – с Белоруссией, на 11% – с Азербайджаном и на 12% – с Узбекистаном».

Стороны уделили отдельное внимание предстоящему председательству России в СНГ в 2024 году. Предполагается, что в числе основных задач, на которых будет сделан акцент в рамках российского председательства, будут вопросы укрепления торгово-экономических связей, обеспечения продовольственной и технологической безопасности региона, формирования единого гуманитарного, культурного, образовательного и научного пространства между Россией и странами-участницами СНГ, сохранения многовековых цивилизационных и духовных связей народа России с народами стран содружества.

«В наших планах на 2024 год – привлечение новых участников к Соглашению о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций, – подчеркнул Дмитрий Вольвач. – Мы планируем продвигать лучшие российские практики по формированию общего цифрового пространства на территории СНГ, развивать транспортную инфраструктуру и партнерство в сфере туризма, создавать совместные туристические продукты на пространстве СНГ, а также продолжать работу над устранением барьеров в торговле».

В ходе встречи стороны утвердили план действий до 2030 года по оптимизации инфраструктуры и развитию международных транспортных коридоров, проходящих по территориям стран СНГ.

«Реализация мероприятий плана позволит обеспечить эффективное использование возможностей международных транспортных коридоров в пространстве СНГ, создать условия для повышения их конкурентоспособности, привлечения грузопотоков, реализации транспортно-транзитного потенциала содружества в интересах социально-экономического развития каждой из стран СНГ», – пояснил замминистра.

Участники заседания также согласовали концепцию сотрудничества стран-участниц СНГ в сфере энергетики до 2035 года и план первоочередных мероприятий по её реализации. Все эти документы будут способствовать дальнейшему углублению взаимодействия стран СНГ одновременно в экономической, торговой, научно-технической, социальной и экологической сферах, а также помогут создать благоприятные условия для устойчивого развития национальной экономики стран содружества.

Представители стран-участниц СНГ проанализировали деятельность Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации за период с 2018 по 2022 год.

«Хочется особо отметить положительную роль информационных систем межгосударственного совета, – прокомментировал Дмитрий Вольвач. – Благодаря им нам удается планировать и осуществлять разработку документов по межгосударственной стандартизации, получается выстраивать взаимодействие с международными и региональными организациями по стандартизации, с такими как Международная организация по стандартизации, Международная электротехническая комиссия, Европейский комитет по стандартизации, Европейский комитет по стандартизации в электротехнике».

По итогам совещания были приняты ключевые решения по базовым организациям стран СНГ в сфере развития высокопроизводительных вычислений и обработки больших данных, по вопросам развития национальных ядерных инфраструктур, по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению квалификации кадров в области стандартизации, метрологии, управления качеством и оценки соответствия.

Следующее заседание Экономического совета СНГ запланировано на 29 марта 2024 года, в Москве.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI