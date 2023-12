Стартовал шестой сезон конкурса HSE CREATIVE OPEN

Source: MIL-OSI Russian Language News

Мы будем рады видеть нетривиальные проекты, расширяющие границы традиционных представлений об айдентике, формирующие уникальный образ и визуальный язык коммуникации организаций и брендов. Основной смысл номинации заключается в том, чтобы показать наиболее острые актуальные решения в сфере современной айдентики, лежащие, возможно, за рамками традиционных представлений о жанре.

Работа, поданная на конкурс, должна отличаться оригинальной концепцией и графическим решением. Визуализации следует подбирать таким образом, чтобы показать функциональность и узнаваемость графического решения применительно к различным носителям и форматам, как то: полиграфия, мерч, графика в пространстве, графика на объеме (упаковка, если уместно), визуальные коммуникации (плакат, реклама, POS) и другие носители в зависимости от профиля бренда.

На конкурс не принимаются работы выполненные для религиозных и политических организаций!

Для участия в конкурсе обязательно ознакомьтесь с методическими рекомендациями к номинации.

