Стартап студентов и аспирантов НГУ получил оффер на 13,6 млн рублей

Лидер команды Neurolumber, аспирант физического факультета НГУ Илья Владыко успешно выступил в финале «Гонки стартапов» и получил оффер на 13,6 млн рублей от Евгения Иванова, управляющего партнера инвестиционного синдикативного фонда Coion, участника экспертного совета бизнес-инкубатора Академпарка.

Студенты и аспиранты физического факультета НГУ создали стартап NeuroLumber. — компьютерное зрение для автоматизации деревообработки. Он вошел в топ-10 лучших стартапов Молодежных акселераторов Сбера, и руководитель NeuroLumber Илья Владыко выступил с этим проектом на шоу «Гонка стартапов» на телеканале «Пятница!».

На Демодне — финале акселератора Сбера — участники «Гонки Стартапов» презентовали проекты перед инвесторами в виде двухминутного питча. Команда жюри состояла из девяти инвесторов под руководством первого заместителя председателя правления ПАО «Сбербанк» Александра Ведяхина. Они слушали питчи и, если видели в каком-то из них потенциал, нажимали кнопки, тем самым обозначая, что готовы вложиться в проект. Илья Владыко с проектом NeuroLumber получил поддержку Евгения Иванова, управляющего партнера инвестиционного синдикативного фонда Coion, участника экспертного совета бизнес-инкубатора Академпака, на сумму 13,6 млн рублей.

— Мы планируем потратить эти деньги следующим образом: нам нужно доделать программные продукты, а именно систему учета пиломатериала на производстве и производственную аналитику. Кроме того, необходимо продвигаться на рынок — организовывать пилоты, тестирование, развивать маркетинг. Для нас очень важно сделать нормальную воронку продаж, чтобы мы стали самостоятельным бизнесом, — рассказал Илья.

Он отметил, что главная ценность участия в «Гонке стартапов» — это люди, с которыми удалось познакомиться и подружиться, обменяться мыслями и идеями:

— На шоу был момент, когда я набрал меньше всех баллов от экспертов и числился первым кандидатом на вылет. Было безумно приятно, когда ребята вступились, чтобы меня не выкидывали из проекта. И это не было отрепетировано. Осознание этого момента — одно из моих самых ярких воспоминаний в жизни.

Была полезной также и возможность пообщаться с экспертами в неформальной обстановке на фуршете после основной программы Демодня.

— Это был очень ценный опыт, учитывая, что ты мог напрямую задать вопрос человеку, от которого зависела твоя судьба как стартапера. Например, почему он не поверил в твой проект от этого питча, как его нужно было улучшить, чтобы ситуация изменилась? Когда ты делаешь стартап, то, по факту, продаешь не продукт, не бизнес, а идею. Не имея ни ресурса, ни капитала, а только хорошие мозги и уверенность, что твоя идея взлетит, ты презентуешь ее инвесторам, и они в тебя вкладываются. Именно идея составляет твой капитал. Было интересно узнать, как ее видят с другой стороны, со стороны инвесторов, — сказал Илья

