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Стартап студентов и аспирантов НГУ получил оффер на 13,6 млн рублей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Лидер команды Neurolumber, аспирант физического факультета НГУ Илья Владыко успешно выступил в финале «Гонки стартапов» и получил оффер на 13,6 млн рублей от Евгения Иванова, управляющего партнера инвестиционного синдикативного фонда Coion, участника экспертного совета бизнес-инкубатора Академпарка.

Студенты и аспиранты физического факультета НГУ создали стартап NeuroLumber. — компьютерное зрение для автоматизации деревообработки. Он вошел в топ-10 лучших стартапов Молодежных акселераторов Сбера, и руководитель NeuroLumber Илья Владыко выступил с этим проектом на шоу «Гонка стартапов» на телеканале «Пятница!».

На Демодне — финале акселератора Сбера — участники «Гонки Стартапов» презентовали проекты перед инвесторами в виде двухминутного питча. Команда жюри состояла из девяти инвесторов под руководством первого заместителя председателя правления ПАО «Сбербанк» Александра Ведяхина. Они слушали питчи и, если видели в каком-то из них потенциал, нажимали кнопки, тем самым обозначая, что готовы вложиться в проект. Илья Владыко с проектом NeuroLumber получил поддержку Евгения Иванова, управляющего партнера инвестиционного синдикативного фонда Coion, участника экспертного совета бизнес-инкубатора Академпака, на сумму 13,6 млн рублей.

Мы планируем потратить эти деньги следующим образом: нам нужно доделать программные продукты, а именно систему учета пиломатериала на производстве и производственную аналитику. Кроме того, необходимо продвигаться на рынок — организовывать пилоты, тестирование, развивать маркетинг. Для нас очень важно сделать нормальную воронку продаж, чтобы мы стали самостоятельным бизнесом, — рассказал Илья.

Он отметил, что главная ценность участия в «Гонке стартапов» — это люди, с которыми удалось познакомиться и подружиться, обменяться мыслями и идеями:

На шоу был момент, когда я набрал меньше всех баллов от экспертов и числился первым кандидатом на вылет. Было безумно приятно, когда ребята вступились, чтобы меня не выкидывали из проекта. И это не было отрепетировано. Осознание этого момента — одно из моих самых ярких воспоминаний в жизни.

Была полезной также и возможность пообщаться с экспертами в неформальной обстановке на фуршете после основной программы Демодня.

Это был очень ценный опыт, учитывая, что ты мог напрямую задать вопрос человеку, от которого зависела твоя судьба как стартапера. Например, почему он не поверил в твой проект от этого питча, как его нужно было улучшить, чтобы ситуация изменилась? Когда ты делаешь стартап, то, по факту, продаешь не продукт, не бизнес, а идею. Не имея ни ресурса, ни капитала, а только хорошие мозги и уверенность, что твоя идея взлетит, ты презентуешь ее инвесторам, и они в тебя вкладываются. Именно идея составляет твой капитал. Было интересно узнать, как ее видят с другой стороны, со стороны инвесторов, — сказал Илья

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