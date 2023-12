Серебряные медали шахматистов на областном студенческом Фестивале

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Фестиваль факультетов высших учебных заведений Новосибирской области по 9 видам спорта продолжается. Сборная Механико-математического факультета НГУ успешно завершила первый день Фестиваля, заняв второе место в соревнованиях по шахматам. В турнире принимали участие 8 вузов, наши студенты проиграли только одну встречу с шахматистами НГТУ.

Состав команды:

Даниил Бакулин

Антон Мамонтов

Александр Воротников

Алиса Гранкина

В это же время прошли соревнования по перетягиванию каната, где наш университет представляли студенты Института интеллектуальной робототехники. Они заняли в упорной борьбе 5 место из 9 команд.

За сборную НГУ выступали: Вячеслав Челондаев, Никита Гольцев, Илья Сыренный, Алексей Емельянов, Вадим Ломоносов, Максим Магеров и Антон Шоколов.

Поздравляем с отличным выступлением наших шахматистов и их тренера Алексея Егитова, а также благодарим всех студентов за участие и упорную борьбу за честь НГУ на Фестивале Факультетов!

Фото с соревнований https://vk.com/album-70700500_299905021

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI