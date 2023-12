Программа льготного лизинга для предпринимателей будет расширена

Source: MIL-OSI Russian Language News

?равительство РФ поддержало предложение Минэкономразвития России об увеличении льготной лизинговой поддержки предпринимателей. Данная мера реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом России Владимиром Путиным и курируемого первым вице-премьером Андреем Белоусовым.

«Сегодня направим дополнительно почти 1,3 млрд рублей на реализацию лизинговой поддержки соответствующих организаций. Она действует в рамках профильного национального проекта, осуществляемого по инициативе главы государства», – сообщил на заседании Правительства председатель Михаил Мишустин.

Дополнительные средства пойдут на докапитализацию АО «МСП Лизинг» для расширения охвата льготной лизинговой поддержки малых и средних производственных предприятий.

Благодаря этому решению получить оборудование на льготных условиях смогут больше МСП – представителей сферы обрабатывающих производств, в том числе и из новых регионов. Российское оборудование будет доступно бизнесу, как и сейчас, под 6% годовых, иностранное – под 8%.

Использование льготного лизинга предпринимателями новых российских регионов ранее прорабатывалось Минэкономразвития.

«Льготные кредиты – первый шаг в запуске на территории регионов полновесной господдержки бизнеса. Следующим шагом станет доступ предпринимателей всех 4 субъектов к льготному лизингу», – отмечал министр экономического развития России Максим Решетников.

На данный момент четыре предприятия новых регионов для расширения своих производственных линий уже получили в льготный лизинг оборудование на сумму 93 млн рублей. В настоящее время в работе еще 6 заявок на лизинг оборудования общей суммой 70 млн рублей.

«До конца 2025 года через МСП Лизинг планируется оказать лизинговую поддержку на общую сумму 45 млрд рублей. Результат будет достигнут за счет повышения эффективности операционной работы, привлечении внебюджетного финансирования и возможности подачи заявок через Цифровую платформу МСП.РФ. Для сравнения, за пять лет работы сети региональных лизинговых компаний был предоставлен лизинг на сумму 12,6 млрд рублей», – прокомментировал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В 2023 году малый бизнес суммарно получит через МСП Лизинг (за счет собственных средств компании) льготную поддержку на сумму 2,4 млрд рублей. В число ее получателей уже вошли представители новых территорий.

