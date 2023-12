При поддержке «Роснефти» в Самаре построен новый плавательный комплекс

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Самаре, при поддержке компании «Самаранефтегаз» открылся новый плавательный комплекс. Спортивный объект построен в рамках Соглашения о сотрудничестве между НК «Роснефть» и Правительством Самарской области. Плавательный комплекс площадью около 4,5 тыс. м2 позволит проводить соревнования регионального уровня, а также будет способствовать развитию юношеского спорта. Новый спортивный объект станет базой для школы олимпийского резерва №8, где занятия проводятся по таким дисциплинам, как плавание, синхронное плавание, подводное плавание и адаптивный спорт.

Бассейн размером 16 на 25 метров включает шесть плавательных дорожек. Одновременно здесь могут тренироваться до 50 человек. Также в плавательном комплексе будут работать тренажерный и гимнастический залы, медицинский кабинет и буфет.

Благодаря современному техническому оборудованию российского производства в бассейне обеспечен замкнутый водооборот. Вода проходит три ступени очистки – механическую, хлорирование и ультрафиолет.

В плавательном комплексе смогут заниматься не только профессионалы, но и любители из числа жителей города. Бассейн рассчитан на все группы населения, в том числе – с ограниченными возможностями здоровья, так как для маломобильных людей предусмотрен специально оборудованный заход в бассейн.

«Роснефть» уделяет большое внимание поддержке, развитию и популяризации физической культуры и спорта. В регионах присутствия активно ведется строительство спортивных комплексов, ледовых арен и многофункциональных спортивных площадок. При поддержке Компании в регионе только за последние пять лет открыты десятки современных крупных спортивных сооружений.

Ранее в Самаре при поддержке «Самаранефтегаза» был построен современный ледовый дворец, который на сегодняшний день является самым крупным спортивным объектом столицы региона. Сооружение включает арену с трибунами на 5 тысяч зрителей и единственный в Приволжском федеральном округе специализированный керлинг-центр на 4 дорожки. Ледовый дворец стал центром подготовки спортсменов разных возрастов. Кроме этого, крытые ледовые арены возведены на средства компании в Сызрани, Новокуйбышевске и Отрадном.

Справка: Самарская область является стратегическим регионом присутствия «Роснефти». Здесь работают крупные предприятия компании, представляющие полный производственный цикл – от добычи нефти и газа до их переработки и сбыта нефтепродуктов. Разработку месторождений и добычу нефти и газа в регионе ведет «Самаранефтегаз». Накопленная предприятия добыча с начала разработки месторождений превысила 1,3 млрд тонн нефти и 87 млрд м3 газа.

